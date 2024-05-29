«Мы были оккупированы СССР» — на станции метро «Андел» в Праге появилась новая табличка
31 мая 2024
09:00
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Пражская транспортная компания (DPP) прикрепила первую из трех пояснительных табличек к бронзовой скульптуре с надписью Москва-Прага в вестибюле станции метро Anděl на линии B у выхода Na Knížecí.
Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь DPP Анета Рехкова.
В надписи, которая должна была создать впечатление о существующей дружбе между Чехословакией и Советским Союзом, говорится, что Чехословакия в то время была оккупирована Советским Союзом и что дружба между двумя странами была всего лишь пропагандистским заявлением. Текст был одобрен депутатами городского совета Праги в середине мая этого года. Таблички будут лишь временным решением. Городские власти совместно с DPP и Пражской городской галереей (GHMP) объявят художественный конкурс на новый дизайн рельефа.
«Я рад, что мы выполнили свое обещание», — сказал заместитель мэра Зденек Гржиб (Пираты), который был инициатором изменений.
«С учетом того, что Россия, как государство-преемник Советского Союза, в настоящее время оккупирует территорию Украины и совершает там военные преступления, очевидно, что пришло время заняться этим вопросом», — сказал Гржиб, который вместе с заместителем мэра Праги Иржи Поспишилом (TOP 09) является автором пояснительного текста.
Пожилая женщина, прочитавшая текст в четверг, сказала, что согласна с написанным. «Они оккупировали нас, а теперь снова оккупируют. Вы видите, как выглядит Украина, это сожженная страна», — сказала она.
«Многие молодые люди не знают этой истории, в отличие от нас, столетних», — добавила она, добавив, что была бы рада возможному обновлению самой скульптуры.
Станция, до тех пор называвшаяся «Московской», получила свое нынешнее название «Андел» (в переводе «Ангел») вскоре после падения коммунистического режима в феврале 1990 года. Однако скульптура осталась на месте даже после нескольких реконструкций.
Вопрос о демонтаже или изменении спорной надписи Москва-Прага, отсылающего к чехословацко-советскому сотрудничеству в досоветскую эпоху, неоднократно обсуждался в Праге в прошлом.
До сих пор преобладало мнение, что эта скульптура является частью истории и напоминает о вкладе советских специалистов в строительство пражского метро.
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