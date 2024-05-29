Пражская «Спарта» планирует построить новый стадион в Страгове
31 мая 2024
11:00
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Пражская «Спарта» утверждена победителем конкурса и сможет построить новую арену на 35 000 мест в пражском районе Страгов на месте полуразрушенного стадиона «Эвжен Рошицкий».
Генеральная ассамблея Футбольной ассоциации Чешской Республики утвердила сегодня клуб первой лиги из Летны в качестве победителя международного конкурса на использование участка полуразрушенного стадиона «Эвжен Рошицкий» в Праге, принадлежащего FAČR, а также уполномочила исполнительный комитет начать переговоры со «Спартой» о будущем контракте на реализацию. Ассамблея одобрила главный пункт сегодняшней повестки дня подавляющим большинством голосов, при этом никто не высказался против и только четыре делегата воздержались.
«Спарта» была единственной командой, участвовавшей в конкурсе на использование стадиона «Страгов», который FAČR объявила в феврале, и он соответствовал всем необходимым критериям. Ассоциация, как владелец земли, предложила почти 1,8 миллиарда чешских крон за возможность построить новую арену. В контракт с FAČR будет включено обязательство предоставлять стадион для проведения как минимум трех матчей национальной сборной в год.
«Я должен поблагодарить вас за государственную мудрость», — сказал делегатам президент FAČR Петр Фоусек после того, как проект резолюции исполнительного комитета был принят на генеральной ассамблее подавляющим большинством голосов. «Для нас, членов исполнительного комитета, это будет следующим этапом работы, мы вступим в следующую фазу всего этого дела. Я хочу выразить признательность Спарте, они были единственными, кто подписался. Мы также обеспокоены постановлением, которое может принести пользу нашим преемникам», — добавил Фаусек.
Арена, которая станет крупнейшей в стране, должна начать строиться к 2030 году и завершиться не позднее чем через пять лет. «Спарта» будет выплачивать сумму в виде зарплаты за строительство постепенно в течение 30 лет аренды участка. Действующий чемпион лиги намерен выплатить ассоциации 95 миллионов чешских крон в течение месяца после подписания контракта в качестве платы за эксклюзивность. Ежегодная зарплата строителей составит более 32 миллионов крон, а общая сумма в 1,784 миллиарда крон включает в себя ожидаемую инфляцию и экономию на проведении матчей национальных сборных.
FAČR объявила конкурс после решения генеральной ассамблеи в прошлом году, которая согласовала спортивное использование объекта. Стадион в Страгове находится в аварийном состоянии и с прошлого года не используется для тренировок национальной сборной. Расходы на его содержание в размере нескольких миллионов крон в год покрывает ассоциация как владелец.
Новая арена не будет так называемым национальным стадионом, поскольку не будет финансироваться из государственных средств. Франтишек Чупр, заместитель председателя совета директоров «Спарты», сообщил сегодня делегатам на общем собрании, что строительство обойдется примерно в четыре с половиной миллиарда крон. «Это, несомненно, большие деньги. Мы рады, что наш бизнес идет хорошо и мы можем позволить себе такие инвестиции», — сказал Чупр.
В будущем действующему чемпиону Чехии придется покинуть Летну, так как стадион на 18 349 мест постепенно перестает отвечать современным требованиям. Самая большая футбольная арена в Чехии по-прежнему находится в Эдеме, а домашняя площадка «Славии» вмещает 19 370 зрителей. «Спарта» уже использует другую часть «Страгова», располагая свой тренировочный центр на бывшем стадионе Спартакиады.
«Однозначная поддержка делегатов — это большой стимул для нас продолжать работу над созданием современного стадиона для нашего клуба и всего чешского футбола. Но, как ни парадоксально, с сегодняшним решением путь к новому стадиону только начинается. В ближайшие недели нас ждут другие не менее важные шаги. Наша цель — провести первый матч на новом стадионе до объявленного 2035 года», — заявил генеральный директор «Спарты» Томаш Крживда в социальной сети X.
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