В Праге закрыли набережные и канал Чертовка из-за угрозы наводнения
3 июня 2024
13:00
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В связи с ожидаемым повышением уровня реки Влтавы до первого уровня паводка часть набережных в Праге, а также канал на реке Чертовка с 3 июня будут закрыты. Работа паромов будет также временно прекращена.
«Сегодня утром начнут закрываться шлюзы на Чертовке в Праге. Первый уровень паводковой активности в Праге, скорее всего, будет достигнут сегодня днем или вечером, и пока мы ожидаем, что он не будет значительно превышен», — заявили представители мэрии.
Чешский гидрометеорологический институт также выпустил предупреждение о превышении первой степени угрозы наводнения в Праге на Влтаве.
Небольшая волна паводка затронула и реку Бероунка. Ее уровень в Збеце находится на второй степени, в Бероуне — первая степень паводковой активности.
Во второй половине дня или вечером первой степени должна достичь и Влтава, расход которой в Мала Хухле утром превышал 420 кубометров в секунду, а уровень достигал 134 сантиметров. Влтава достигнет уровня первой ступени при уровне 139 сантиметров и расходе 450 кубометров в секунду.
По этой же причине при достижении уровня паводковой активности будет прекращено судоходство на участке от Праги-Голешовице до Мельника и судоходство через шлюз Модржаны.
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