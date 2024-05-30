В Праге закрыли набережные и канал Чертовка из-за угрозы наводнения

«Сегодня утром начнут закрываться шлюзы на Чертовке в Праге. Первый уровень паводковой активности в Праге, скорее всего, будет достигнут сегодня днем или вечером, и пока мы ожидаем, что он не будет значительно превышен», — заявили представители мэрии.





Чешский гидрометеорологический институт также выпустил предупреждение о превышении первой степени угрозы наводнения в Праге на Влтаве.





Небольшая волна паводка затронула и реку Бероунка. Ее уровень в Збеце находится на второй степени, в Бероуне — первая степень паводковой активности.





Во второй половине дня или вечером первой степени должна достичь и Влтава, расход которой в Мала Хухле утром превышал 420 кубометров в секунду, а уровень достигал 134 сантиметров. Влтава достигнет уровня первой ступени при уровне 139 сантиметров и расходе 450 кубометров в секунду.





По этой же причине при достижении уровня паводковой активности будет прекращено судоходство на участке от Праги-Голешовице до Мельника и судоходство через шлюз Модржаны.