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Нападавших русских со Староместской площади поймали в аэропорту

Анастасия Князева
3 июня 2024
21:00
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Полиция задержала в аэропорту четырех иностранцев в связи с субботним инцидентом на Староместской площади в Праге. Дело связано с расследованием обстоятельств нападения на волонтеров украинского фонда.
«Следователи уголовного розыска возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений. На основании обнаруженных новых фактов дело, скорее всего, будет переквалифицировано», — заявили в полиции, добавив, что не будут предоставлять дополнительную информацию в связи с продолжающимся расследованием дела.

Нападение произошло в субботу днем на месте, где по выходным вот уже несколько лет устанавливается стенд украинской волонтерской организации «Пражский Майдан». Волонтеры собирают деньги для охваченной войной Украины и стараются вести с людьми беседы о войне.

Видеозапись инцидента стала вирусной в социальных сетях, на ней видно, как группа русскоговорящих мужчин и женщин нападает на волонтеров. В какой-то момент мужчина на видео говорит по-немецки с русским акцентом, что он немец.

«На наш стенд напали русскоязычные туристы, они ранили наших волонтеров. Одного чешского студента и одного украинского. К сожалению, там не было никого, кто бы заступился за них или помог им», — рассказала ранее руководитель организации Галина Андрейцив, добавив, что это не первый случай нападения на них, но до субботы это были скорее словесные оскорбления.
После случившегося пострадавшие отправились к ближайшим сотрудникам муниципальной полиции, которым сообщили о случившемся.

Полиция начала расследовать дело, в результате чего были арестованы четверо подозреваемых. Их национальность не была подтверждена криминалистами.

Из заявлений полицейских следует, что дело находится на начальной стадии расследования, и они пока никому не предъявили обвинений, а также не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса ведется их расследование.
украинцы Россия Прага Староместская площадь Чехия

Комментарии:
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Dz 3 июня 2024 21:30
Животные, это как та проститутка из Германии которая кричала чей Херсон, Россия победила, а когда её депортировали в РФ, она заныла как там хреново.
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paylina 3 июня 2024 21:45
Да там по итогу обе стороны были хороши, еще неизвестно, кто кого больше отметелил. Но ответственность в любом случае лежит на провокаторах - уж не знаю, кто это был, русские или донецкие, которые, как и некоторые одесситы, бывают крайне пророссийскими и агрессивными к своим. Но уж понятно, что не немцы - максимум лица с ВНЖ или защитой, и после такого их статус пребывания хорошо бы пересмотреть и отправить в любимую Россию. Что удивило, так это отсутствие полиции, когда она так нужна. Центр города. Проходит акция. Казалось бы, полиция всегда должна быть поблизости, чтобы защитить людей, а не задерживать агрессоров спустя сутки.
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