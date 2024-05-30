Нападавших русских со Староместской площади поймали в аэропорту

Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило

І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)

Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5 — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

«Следователи уголовного розыска возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений. На основании обнаруженных новых фактов дело, скорее всего, будет переквалифицировано», — заявили в полиции, добавив, что не будут предоставлять дополнительную информацию в связи с продолжающимся расследованием дела.Нападение произошло в субботу днем на месте, где по выходным вот уже несколько лет устанавливается стенд украинской волонтерской организации «Пражский Майдан». Волонтеры собирают деньги для охваченной войной Украины и стараются вести с людьми беседы о войне.Видеозапись инцидента стала вирусной в социальных сетях, на ней видно, как группа русскоговорящих мужчин и женщин нападает на волонтеров. В какой-то момент мужчина на видео говорит по-немецки с русским акцентом, что он немец.«На наш стенд напали русскоязычные туристы, они ранили наших волонтеров. Одного чешского студента и одного украинского. К сожалению, там не было никого, кто бы заступился за них или помог им», — рассказала ранее руководитель организации Галина Андрейцив, добавив, что это не первый случай нападения на них, но до субботы это были скорее словесные оскорбления.После случившегося пострадавшие отправились к ближайшим сотрудникам муниципальной полиции, которым сообщили о случившемся.Полиция начала расследовать дело, в результате чего были арестованы четверо подозреваемых. Их национальность не была подтверждена криминалистами.Из заявлений полицейских следует, что дело находится на начальной стадии расследования, и они пока никому не предъявили обвинений, а также не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса ведется их расследование.