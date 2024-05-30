Нападавших русских со Староместской площади поймали в аэропорту
3 июня 2024
21:00
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Полиция задержала в аэропорту четырех иностранцев в связи с субботним инцидентом на Староместской площади в Праге. Дело связано с расследованием обстоятельств нападения на волонтеров украинского фонда.
«Следователи уголовного розыска возбудили уголовное дело по подозрению в совершении нескольких уголовных преступлений. На основании обнаруженных новых фактов дело, скорее всего, будет переквалифицировано», — заявили в полиции, добавив, что не будут предоставлять дополнительную информацию в связи с продолжающимся расследованием дела.
Нападение произошло в субботу днем на месте, где по выходным вот уже несколько лет устанавливается стенд украинской волонтерской организации «Пражский Майдан». Волонтеры собирают деньги для охваченной войной Украины и стараются вести с людьми беседы о войне.
Видеозапись инцидента стала вирусной в социальных сетях, на ней видно, как группа русскоговорящих мужчин и женщин нападает на волонтеров. В какой-то момент мужчина на видео говорит по-немецки с русским акцентом, что он немец.
«На наш стенд напали русскоязычные туристы, они ранили наших волонтеров. Одного чешского студента и одного украинского. К сожалению, там не было никого, кто бы заступился за них или помог им», — рассказала ранее руководитель организации Галина Андрейцив, добавив, что это не первый случай нападения на них, но до субботы это были скорее словесные оскорбления.
После случившегося пострадавшие отправились к ближайшим сотрудникам муниципальной полиции, которым сообщили о случившемся.
Полиция начала расследовать дело, в результате чего были арестованы четверо подозреваемых. Их национальность не была подтверждена криминалистами.
Из заявлений полицейских следует, что дело находится на начальной стадии расследования, и они пока никому не предъявили обвинений, а также не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса ведется их расследование.
Нападение произошло в субботу днем на месте, где по выходным вот уже несколько лет устанавливается стенд украинской волонтерской организации «Пражский Майдан». Волонтеры собирают деньги для охваченной войной Украины и стараются вести с людьми беседы о войне.
Видеозапись инцидента стала вирусной в социальных сетях, на ней видно, как группа русскоговорящих мужчин и женщин нападает на волонтеров. В какой-то момент мужчина на видео говорит по-немецки с русским акцентом, что он немец.
«На наш стенд напали русскоязычные туристы, они ранили наших волонтеров. Одного чешского студента и одного украинского. К сожалению, там не было никого, кто бы заступился за них или помог им», — рассказала ранее руководитель организации Галина Андрейцив, добавив, что это не первый случай нападения на них, но до субботы это были скорее словесные оскорбления.
Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило— No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024
І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)
Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5
Полиция начала расследовать дело, в результате чего были арестованы четверо подозреваемых. Их национальность не была подтверждена криминалистами.
Из заявлений полицейских следует, что дело находится на начальной стадии расследования, и они пока никому не предъявили обвинений, а также не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса ведется их расследование.
Комментарии:
paylina 3 июня 2024 21:45
Да там по итогу обе стороны были хороши, еще неизвестно, кто кого больше отметелил. Но ответственность в любом случае лежит на провокаторах - уж не знаю, кто это был, русские или донецкие, которые, как и некоторые одесситы, бывают крайне пророссийскими и агрессивными к своим. Но уж понятно, что не немцы - максимум лица с ВНЖ или защитой, и после такого их статус пребывания хорошо бы пересмотреть и отправить в любимую Россию. Что удивило, так это отсутствие полиции, когда она так нужна. Центр города. Проходит акция. Казалось бы, полиция всегда должна быть поблизости, чтобы защитить людей, а не задерживать агрессоров спустя сутки.
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