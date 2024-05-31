Конфликты между украинскими детьми — всему виной русский язык

Анастасия Князева 4 июня 2024 18:00 384

Многих украинских детей, бежавших от российской агрессии, в чешских школах парадоксальным образом сдерживает их собственное желание вернуться. Они все еще надеются, что скоро вернутся домой, и отказываются учить чешский и полностью интегрироваться. По словам школьного психолога Андрианы Червены, у некоторых юных украинских беженцев часто возникает отвращение к русскому языку, что приводит к конфликтам между самими украинцами.