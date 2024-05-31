Конфликты между украинскими детьми — всему виной русский язык
4 июня 2024
18:00
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Многих украинских детей, бежавших от российской агрессии, в чешских школах парадоксальным образом сдерживает их собственное желание вернуться. Они все еще надеются, что скоро вернутся домой, и отказываются учить чешский и полностью интегрироваться. По словам школьного психолога Андрианы Червены, у некоторых юных украинских беженцев часто возникает отвращение к русскому языку, что приводит к конфликтам между самими украинцами.
Министерство образования фиксирует 37 099 украинских беженцев в чешских начальных школах. Однако, по данным МВД, в Чехии находится 47 890 украинцев и украинцев с временной защитой в возрасте от шести до 15 лет. Менее четверти беженцев соответствующего возраста остаются вне чешской системы образования, остальным же приходится справляться с трудностями вхождения в новую среду.
«Самая большая проблема — это интеграция в коллектив. Мы часто слышим от украинских детей: Мы здесь ненадолго. Такие дети отказываются от любой помощи и не хотят интегрироваться, они живут надеждой, что война закончится и они вернутся домой», — описывает Андриана Червена, которая работает школьным психологом в Метеорологической начальной школе в Праге и сама приехала из Украины десять лет назад.
«Я говорю своим детям: даже если вы вернетесь в Украину, для вас будет преимуществом, если вы будете говорить по-чешски, через несколько лет вы, возможно, захотите учиться за границей», — описывает Червена. Любош Заиц, президент Ассоциации директоров начальных школ и директор начальной школы в Печках, подтверждает этот опыт. «Сегодня есть украинские дети, по речи и письму которых не скажешь, что они родились не в Чехии. Однако есть и такие ученики, для которых дом находится в Украине, и они хотели бы вернуться туда как можно скорее. Обучение в этом случае проходит сложнее», — говорит Заиц.
«Многим детям также приходится сталкиваться с падением уровня успеваемости. Они учатся на новом языке, а чешские школы к тому же более интерактивны, чем украинские», — рассказала Кристина Титерова из некоммерческой организации META, которая, помимо прочего, старается поддерживать украинцев в образовании. В новой обстановке отличникам легко превратиться в двоечников, а сам ребенок или его родители могут несправедливо воспринять это как разочарование.
«Статистики нет, но издевательства над украинскими детьми — довольно распространенное явление. Ситуация, когда ребенок из Украины, наоборот, является агрессором, что он вырывается таким образом, не является исключением», — говорит Титерова.
По словам Андрианы Червены, агрессия некоторых украинских детей оборачивается против русскоязычных, которые тоже могут быть украинцами, только они не с запада Украины, а с востока. «Мы учим их, что не обязательно все должны быть друзьями, но они должны общаться и ладить, иметь человеческий подход друг к другу», — описывает Сервена.
«Если кто-то ищет поддержки, он обязательно ее найдет. Например, у нас есть сайт под названием Do školy společně, на котором есть рекомендации о том, как справиться с буллингом», — говорит Кристина Титерова. Материалы есть как на чешском, так и на украинском языках, как и информационные карточки от Национального института психического здоровья.
Особенно поначалу дети обращались с такими вопросами, как звук сирен, который всегда репетируют в первую среду месяца и который вызывает воспоминания о войне. «Они обращаются за помощью к психологу только тогда, когда находятся в кризисе, а потом уже слишком поздно», — говорит Титерова. «Это касается не только украинского населения, психологические проблемы растут среди детей в целом. К сожалению, детских психологов и психиатров очень мало», — заключил директор Заиц.
«Самая большая проблема — это интеграция в коллектив. Мы часто слышим от украинских детей: Мы здесь ненадолго. Такие дети отказываются от любой помощи и не хотят интегрироваться, они живут надеждой, что война закончится и они вернутся домой», — описывает Андриана Червена, которая работает школьным психологом в Метеорологической начальной школе в Праге и сама приехала из Украины десять лет назад.
«Я говорю своим детям: даже если вы вернетесь в Украину, для вас будет преимуществом, если вы будете говорить по-чешски, через несколько лет вы, возможно, захотите учиться за границей», — описывает Червена. Любош Заиц, президент Ассоциации директоров начальных школ и директор начальной школы в Печках, подтверждает этот опыт. «Сегодня есть украинские дети, по речи и письму которых не скажешь, что они родились не в Чехии. Однако есть и такие ученики, для которых дом находится в Украине, и они хотели бы вернуться туда как можно скорее. Обучение в этом случае проходит сложнее», — говорит Заиц.
«Многим детям также приходится сталкиваться с падением уровня успеваемости. Они учатся на новом языке, а чешские школы к тому же более интерактивны, чем украинские», — рассказала Кристина Титерова из некоммерческой организации META, которая, помимо прочего, старается поддерживать украинцев в образовании. В новой обстановке отличникам легко превратиться в двоечников, а сам ребенок или его родители могут несправедливо воспринять это как разочарование.
«Статистики нет, но издевательства над украинскими детьми — довольно распространенное явление. Ситуация, когда ребенок из Украины, наоборот, является агрессором, что он вырывается таким образом, не является исключением», — говорит Титерова.
По словам Андрианы Червены, агрессия некоторых украинских детей оборачивается против русскоязычных, которые тоже могут быть украинцами, только они не с запада Украины, а с востока. «Мы учим их, что не обязательно все должны быть друзьями, но они должны общаться и ладить, иметь человеческий подход друг к другу», — описывает Сервена.
«Если кто-то ищет поддержки, он обязательно ее найдет. Например, у нас есть сайт под названием Do školy společně, на котором есть рекомендации о том, как справиться с буллингом», — говорит Кристина Титерова. Материалы есть как на чешском, так и на украинском языках, как и информационные карточки от Национального института психического здоровья.
Особенно поначалу дети обращались с такими вопросами, как звук сирен, который всегда репетируют в первую среду месяца и который вызывает воспоминания о войне. «Они обращаются за помощью к психологу только тогда, когда находятся в кризисе, а потом уже слишком поздно», — говорит Титерова. «Это касается не только украинского населения, психологические проблемы растут среди детей в целом. К сожалению, детских психологов и психиатров очень мало», — заключил директор Заиц.
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