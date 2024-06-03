Иностранцы, задержанные после инцидента на Староместской площади, отпущены без предъявления обвинений
5 июня 2024
16:30
400
Иностранцы, задержанные в связи с субботним инцидентом с применением насилия на Староместской площади в Праге у проукраинского ларька, были отпущены полицией. Обвинения по этому делу не предъявлены, и прокуратура заявила, что ничего криминального не произошло. Тем не менее следователи продолжают разбираться в этом деле, и предполагается, что речь идет о проступке.
Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило— No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024
І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)
Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5
Пресс-секретарь городской прокуратуры Праги (MSZ) Алеш Цимбала во вторник сообщил о развитии событий в расследовании обстоятельств инцидента.
По его словам, вовлеченные в инцидент люди были иностранцами с гражданством одной из стран Европейского союза, но, по некоторым данным, это были люди с немецким гражданством. Изначально подозрения были направлены на русских туристов, что было видно по их речи. Они делали выпады в сторону людей на стойке в поддержку Украины.
Однако, по словам надежного источника Novinky.cz, за исключением одного из них, никто из задержанных не связан с Россией, а имеет отношение к другим постсоветским странам. И только один имеет русско-украинское происхождение.
Одного человека полиция задержала на месте, остальных четверых — в аэропорту. По словам Цимбалы, полиция допросила их всех и просмотрела видеозаписи, сделанные теми, кто участвовал в инциденте.
«Исходя из оценки имеющихся на данный момент доказательств, сейчас не представляется возможным сделать вывод об уголовной ответственности кого-либо из задержанных. Трое задержанных были освобождены 3 июня после проведения необходимых процедур. Двое из задержанных были освобождены во вторник», — сказал пресс-секретарь, добавив, что в связи с этим никаких обвинений предъявлено не было.
Детективы работали не только с записями с мобильных телефонов, сделанными волонтерами в ларьке, но и с записями, предоставленными задержанными, а также с записями с городских камер наблюдения, расположенных на Староместской площади.
И, как сообщается, они не зафиксировали ничего о том, что задержанные изначально одобряли войну в Украине или российскую агрессию. В самом начале один из них на предложение «Вы находитесь в Чехии и одобряете Россию» отвечает лишь: «Да, да, я в Чехии». Как сообщается, было совершенно неясно, понимали ли спорщики вообще, о чем они спорят.
Тем не менее, дело продолжает расследоваться полицией и прокуратурой из-за квалификации и правовой оценки вопроса, ведь речь идет о подозрении в совершении правонарушения. Затем все дело отправится на разрешение в административный орган, который, помимо прочего, может наложить штраф.
«Прокуратура также отражает в своей профессиональной оценке вопроса практику принятия решений судами, связанную с интенсивностью социальной пагубности действий в ситуационных конфликтах», — отметил Цимбала. На видеозаписи предположительно видно, что ситуация была непрозрачной и запутанной; кроме того, возможно, имело место недопонимание.
Нападение произошло в субботу днем в том месте, где уже несколько лет по выходным стоит стенд украинской волонтерской организации «Пражский Майдан». Волонтеры собирают деньги для охваченной войной Украины и пытаются поговорить с людьми о войне.
Видеозапись инцидента стала вирусной в социальных сетях, на ней видно, как группа русскоговорящих мужчин и женщин делает выпады в сторону волонтеров. В какой-то момент один из мужчин на видео говорит на немецком языке с русским акцентом, что он немец.
Детективов в первую очередь интересовали действия двух человек — женщины с зонтиком и мужчины, который собирался оттащить одного из волонтеров от стенда. Как сообщается, на записях камер видеонаблюдения не очень четко видно, как он ударил мужчину в процессе. Однако полицейские не обнаружили ни у кого травм, а значит, и социально вредного поведения задержанных, за которое можно было бы наказать.
«Если бы было подстрекательство или одобрение российской агрессии, с этим, конечно, разбирались бы дальше, но этого просто нет в протоколах», — сказал надежный источник, добавив, что об этом заявила только одна из волонтеров, обслуживавших стенд, которая сама активно участвовала в конфликте.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
5 ИЮНЯ 2024
219
Министерство обороны Украины объявило во вторник, что украинцы, которым исполнилось 17 лет во время пребывания за границей, должны вернуться в Украину и встать на воинский учет. Об этом сообщает...
15:00
5 ИЮНЯ 2024
908
В связи с вторжением в Украину Чехия строго регулирует выдачу виз для граждан России. Однако если они получат долгосрочную визу в другой стране, то смогут беспрепятственно въезжать в Чехию.
09:00
5 ИЮНЯ 2024
1157
Криминалисты Пардубицкого края расследуют насильственную смерть женщины, которая произошла во вторник, 5 июня, в городе Евичко. Об этом полиция сообщила в сети X. По словам очевидцев, женщина была...
19:30
4 ИЮНЯ 2024
426
Чехия избавится от зависимости от российской нефти не позднее середины следующего года. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) хочет попросить об отмене льготы на импорт российской нефти, как только...
18:00
4 ИЮНЯ 2024
2951
Многих украинских детей, бежавших от российской агрессии, в чешских школах парадоксальным образом сдерживает их собственное желание вернуться. Они все еще надеются, что скоро вернутся домой, и...
16:30
4 ИЮНЯ 2024
1038
Когда 14 лет назад чехи рассчитывали на снижение процентных ставок по ипотеке, банки ответили новинкой. Так называемые переменные, или плавающие ипотечные кредиты, ставка по которым меняется каждый...
15:00
4 ИЮНЯ 2024
1395
Ондржей Прокоп, глава пражской партии ANO, решил доказать свое голословное утверждение о том, что в Чехии находится миллион украинских беженцев. Поскольку это было не единственное его спорное...
12:30
4 ИЮНЯ 2024
1008
Федеральное ведомство по уголовным делам шокировало общественность статистикой о групповых изнасилованиях, произошедших в Германии в прошлом году. Цифры показывают, что каждый день происходит два...
09:00
4 ИЮНЯ 2024
1308
Немецкое туристическое агентство FTI столкнулось с проблемами и подало заявление о банкротстве. Компании не удалось достаточно быстро заключить сделку с инвестором, а правительство в Берлине...
08:00
4 ИЮНЯ 2024
526
В мае государственный бюджет Чехии утвержден с третьим худшим результатом за всю историю страны. По словам министра Збынека Станюры, июнь и июль должны быть лучше благодаря сбору налогов.
21:00
3 ИЮНЯ 2024
3187
Полиция задержала в аэропорту четырех иностранцев в связи с субботним инцидентом на Староместской площади в Праге. Дело связано с расследованием обстоятельств нападения на волонтеров украинского...
16:30
3 ИЮНЯ 2024
6806
Немыслимо, что люди узнают, когда выйдут на пенсию, только в 50 лет. Об этом заявила экономист Яна Матесова в дискуссионной программе «Вопросы Вацлава Моравца» (OVM). Она добавила, что это может...
13:00
3 ИЮНЯ 2024
731
В связи с ожидаемым повышением уровня реки Влтавы до первого уровня паводка часть набережных в Праге, а также канал на реке Чертовка с 3 июня будут закрыты. Работа паромов будет также временно...
09:40
3 ИЮНЯ 2024
527
Сильные грозы с ливневыми дождями могут обрушиться на Чехию сегодня, а во вторник возможны сильные дожди, в основном на востоке страны. С середины этой недели количество осадков уменьшится, небо...
08:00
3 ИЮНЯ 2024
894
На следующий день после нападения со стрельбой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в чешском Сенате произошел инцидент, который сильно встревожил политиков и полицейских. По данным издания...