Иностранцы, задержанные после инцидента на Староместской площади, отпущены без предъявления обвинений

Я чесно кажучи мутно пам‘ятаю, як все проходило

І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась)

Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5 — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

Пресс-секретарь городской прокуратуры Праги (MSZ) Алеш Цимбала во вторник сообщил о развитии событий в расследовании обстоятельств инцидента.По его словам, вовлеченные в инцидент люди были иностранцами с гражданством одной из стран Европейского союза, но, по некоторым данным, это были люди с немецким гражданством. Изначально подозрения были направлены на русских туристов, что было видно по их речи. Они делали выпады в сторону людей на стойке в поддержку Украины.Однако, по словам надежного источника Novinky.cz, за исключением одного из них, никто из задержанных не связан с Россией, а имеет отношение к другим постсоветским странам. И только один имеет русско-украинское происхождение.Одного человека полиция задержала на месте, остальных четверых — в аэропорту. По словам Цимбалы, полиция допросила их всех и просмотрела видеозаписи, сделанные теми, кто участвовал в инциденте.«Исходя из оценки имеющихся на данный момент доказательств, сейчас не представляется возможным сделать вывод об уголовной ответственности кого-либо из задержанных. Трое задержанных были освобождены 3 июня после проведения необходимых процедур. Двое из задержанных были освобождены во вторник», — сказал пресс-секретарь, добавив, что в связи с этим никаких обвинений предъявлено не было.Детективы работали не только с записями с мобильных телефонов, сделанными волонтерами в ларьке, но и с записями, предоставленными задержанными, а также с записями с городских камер наблюдения, расположенных на Староместской площади.И, как сообщается, они не зафиксировали ничего о том, что задержанные изначально одобряли войну в Украине или российскую агрессию. В самом начале один из них на предложение «Вы находитесь в Чехии и одобряете Россию» отвечает лишь: «Да, да, я в Чехии». Как сообщается, было совершенно неясно, понимали ли спорщики вообще, о чем они спорят.Тем не менее, дело продолжает расследоваться полицией и прокуратурой из-за квалификации и правовой оценки вопроса, ведь речь идет о подозрении в совершении правонарушения. Затем все дело отправится на разрешение в административный орган, который, помимо прочего, может наложить штраф.«Прокуратура также отражает в своей профессиональной оценке вопроса практику принятия решений судами, связанную с интенсивностью социальной пагубности действий в ситуационных конфликтах», — отметил Цимбала. На видеозаписи предположительно видно, что ситуация была непрозрачной и запутанной; кроме того, возможно, имело место недопонимание.Нападение произошло в субботу днем в том месте, где уже несколько лет по выходным стоит стенд украинской волонтерской организации «Пражский Майдан». Волонтеры собирают деньги для охваченной войной Украины и пытаются поговорить с людьми о войне.Видеозапись инцидента стала вирусной в социальных сетях, на ней видно, как группа русскоговорящих мужчин и женщин делает выпады в сторону волонтеров. В какой-то момент один из мужчин на видео говорит на немецком языке с русским акцентом, что он немец.Детективов в первую очередь интересовали действия двух человек — женщины с зонтиком и мужчины, который собирался оттащить одного из волонтеров от стенда. Как сообщается, на записях камер видеонаблюдения не очень четко видно, как он ударил мужчину в процессе. Однако полицейские не обнаружили ни у кого травм, а значит, и социально вредного поведения задержанных, за которое можно было бы наказать.«Если бы было подстрекательство или одобрение российской агрессии, с этим, конечно, разбирались бы дальше, но этого просто нет в протоколах», — сказал надежный источник, добавив, что об этом заявила только одна из волонтеров, обслуживавших стенд, которая сама активно участвовала в конфликте.