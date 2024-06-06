После объявления тревоги из-за угрозы теракта полиция в Чехии задержала иностранца
9 июня 2024
11:00
704
С субботы, 8 июня, полиция приведена в состояние боевой готовности из-за опасений возможного теракта в Чехии. Повышенные меры безопасности касаются в основном Праги и связаны с поиском опасного иностранца. Хотя в воскресенье он был пойман, меры безопасности остаются в силе.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.
Информация о повышенных мерах безопасности появилась на новостном сервере iDnes.cz в субботу вечером, согласно которой угроза должна была быть связана с атакой на внутреннюю инфраструктуру.
Министр внутренних дел Вит Ракушан также подтвердил усиление мер безопасности. Полиция опубликует дополнительную информацию как можно скорее, сказал он.
Разыскиваемый иностранец
Предполагается, что повышенные меры безопасности связаны с объявлением о розыске опасного иностранца из Южной Америки, но в воскресенье он был задержан. Благодаря помощи общественности криминалистам из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом удалось выследить и задержать человека, подозреваемого в особо тяжком преступлении, сказала Кропачова.
Она также подчеркнула, что пражские криминалисты сотрудничают по этому делу с другими силовыми структурами. «Мы приняли превентивные меры для обеспечения безопасности в Праге в связи с возможной угрозой нападения на объекты инфраструктуры», — сказала Кропачова.
«Мы предоставим общественности больше информации после заседания совета государственной безопасности, однако право на предоставление информации по уголовному делу оставлено за Высшей государственной прокуратурой Праги», — заключила пресс-секретарь полиции.
По закону к особо тяжким преступлениям относятся убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования и похищения людей.
Повышенные меры безопасности сохраняются
Несмотря на то что опасный иностранец пойман, повышенные меры безопасности все еще действуют. «Профилактические повышенные меры безопасности в местах повышенного скопления людей продолжаются, непосредственной опасности нет», — уточнил Ракушан в воскресенье утром.
Повышенные меры безопасности уже были приняты в Чехии в прошлом месяце в связи с проведением хоккейных чемпионатов в Праге и Остраве.
«Мы считаем, что ситуация с безопасностью значительно более проблематична, чем в 2015 году (когда Чехия принимала свой последний на данный момент чемпионат мира)», — предупредил президент полиции Мартин Вондрашек перед началом чемпионата.
В этом контексте он напомнил о вторжении России в Украину, ситуации в секторе Газа и кризисе беженцев, связанном с миграционной волной.
Однако внутренней угрозы, с которой полиции пришлось бы иметь дело во время чемпионата, не было. Пожалуй, самой большой проблемой чемпионата этого года для правоохранителей стало мошенничество с поддельными билетами.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:30
9 ИЮНЯ 2024
3373
Полиция обеспокоена возможным терактом в Чехии и усилила меры безопасности в общественных местах, торговых центрах, а также в общественном транспорте и на вокзалах. Однако полиция пока не...
19:00
8 ИЮНЯ 2024
865
Согласно Индексу процветания и финансового здоровья, Чешская Республика в прошлом году опустилась с 13-го на 15-е место среди стран ЕС. Чешская Республика находится на лучших позициях в сфере...
17:00
8 ИЮНЯ 2024
1281
Компания RegioJet объявила о том, что с сегодняшнего дня выводит из эксплуатации все спальные вагоны австрийской сборки. Причина — недостатки конструкции, о которых компании ранее не было известно.
15:00
8 ИЮНЯ 2024
1636
Половой акт без согласия теперь будет считаться изнасилованием, даже если не было насильственного принуждения. Более строгое определение, основанное на принципе «нет — значит нет», будет введено...
09:30
8 ИЮНЯ 2024
485
Украинское правительство ведет переговоры с иностранными держателями облигаций о реструктуризации долга в размере $20 млрд (451 млрд чешских крон) и добивается частичного списания. Министр финансов...
21:00
7 ИЮНЯ 2024
747
Общество в Словакии сегодня напоминает период нормализации в Чехословакии, а независимые журналисты играют роль диссидентов. Словацкий писатель и публицист Мартин Милан Шимечка, лауреат премии...
19:30
7 ИЮНЯ 2024
1293
Число долларовых миллионеров в Чешской Республике в прошлом году увеличилось на 5,2% и составило 33 900 человек. Стоимость их активов выросла на 5,3% и составила 82,4 миллиарда долларов (1,87...
16:30
7 ИЮНЯ 2024
1894
Польша обратилась к Беларуси с просьбой установить личность убийцы польского солдата, который 28 мая в приграничной деревне Дубиче-Церкевне ранил ножом в грудь польского солдата, охранявшего...
15:00
7 ИЮНЯ 2024
6827
Против пражского филиала украинского государственного предприятия «Документ» подано уголовное заявление. По словам Владимира Сельского, который до недавнего времени управлял счетами чешского...
09:30
7 ИЮНЯ 2024
683
В рейтинге крупнейших налогоплательщиков побеждает компания ČEZ, за ней следуют Škoda Auto и EPH. У энергетических компаний и банков был исключительно хороший год, который они вряд ли превзойдут в...
08:00
7 ИЮНЯ 2024
1019
ЧНБ НЕ СТАЛ МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ИПОТЕКИ, НО РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ БЫТЬ БОЛЕЕ ОСТОРОЖНЫМИ ПРИ ВЫДАЧЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ
Чешский национальный банк (ЧНБ) 6 июня оставил без изменений правила ипотечного кредитования. Лимит на сумму ипотечного кредита и стоимость закладываемой недвижимости (LTV) по-прежнему составляет...
21:00
6 ИЮНЯ 2024
1005
Вслед за Česká spořitelna и Raiffeisenbank Air Bank также позволит своим клиентам покупать акции напрямую. Сервис станет частью приложения My Air.
19:30
6 ИЮНЯ 2024
472
В последнее десятилетие неравенство доходов в Чехии снижалось, причем зарплата работников с низкими доходами росла быстрее, в основном за счет увеличения минимальной зарплаты. Но эта тенденция...
16:30
6 ИЮНЯ 2024
965
К середине столетия число пожилых людей будет примерно на 200 000 больше, чем прогнозировалось пять лет назад. Оно может превысить 3,3 миллиона человек. Это будет почти на миллион больше, чем...
14:00
6 ИЮНЯ 2024
1795
Врач-терапевт Ивета Кржижова (55 лет) утверждает, что вакцинация против ковида была «вакцинным холокостом» или «вакцинным геноцидом и преступлением против человечества». Женщина, которую обвиняют в...