После объявления тревоги из-за угрозы теракта полиция в Чехии задержала иностранца

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.





Информация о повышенных мерах безопасности появилась на новостном сервере iDnes.cz в субботу вечером, согласно которой угроза должна была быть связана с атакой на внутреннюю инфраструктуру.





Министр внутренних дел Вит Ракушан также подтвердил усиление мер безопасности. Полиция опубликует дополнительную информацию как можно скорее, сказал он.



Разыскиваемый иностранец





Предполагается, что повышенные меры безопасности связаны с объявлением о розыске опасного иностранца из Южной Америки, но в воскресенье он был задержан. Благодаря помощи общественности криминалистам из отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом удалось выследить и задержать человека, подозреваемого в особо тяжком преступлении, сказала Кропачова.





Она также подчеркнула, что пражские криминалисты сотрудничают по этому делу с другими силовыми структурами. «Мы приняли превентивные меры для обеспечения безопасности в Праге в связи с возможной угрозой нападения на объекты инфраструктуры», — сказала Кропачова.





«Мы предоставим общественности больше информации после заседания совета государственной безопасности, однако право на предоставление информации по уголовному делу оставлено за Высшей государственной прокуратурой Праги», — заключила пресс-секретарь полиции.





По закону к особо тяжким преступлениям относятся убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования и похищения людей.





Повышенные меры безопасности сохраняются





Несмотря на то что опасный иностранец пойман, повышенные меры безопасности все еще действуют. «Профилактические повышенные меры безопасности в местах повышенного скопления людей продолжаются, непосредственной опасности нет», — уточнил Ракушан в воскресенье утром.



Повышенные меры безопасности уже были приняты в Чехии в прошлом месяце в связи с проведением хоккейных чемпионатов в Праге и Остраве.





«Мы считаем, что ситуация с безопасностью значительно более проблематична, чем в 2015 году (когда Чехия принимала свой последний на данный момент чемпионат мира)», — предупредил президент полиции Мартин Вондрашек перед началом чемпионата.





В этом контексте он напомнил о вторжении России в Украину, ситуации в секторе Газа и кризисе беженцев, связанном с миграционной волной.





Однако внутренней угрозы, с которой полиции пришлось бы иметь дело во время чемпионата, не было. Пожалуй, самой большой проблемой чемпионата этого года для правоохранителей стало мошенничество с поддельными билетами.