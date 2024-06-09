Пражская мэрия расположится на Вацлавской площади, для этого будет куплено здание банка
11 июня 2024
11:30
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В 2028 году около 1 100 сотрудников мэрии Праги должны покинуть Škodův palác и переехать в большое здание на углу Вацлавской площади и улицы Штепанска. В понедельник члены совета подтвердили покупку здания у Komerční banka за более чем 3,5 миллиарда чешских крон. Сделка должна состояться в июне.
Мэрия Праги покупает у Komerční banka (KB) компанию Václavské náměstí 42, владеющую офисным зданием.
Советники приняли решение об обязательном предложении в марте. По словам члена совета Зденека Коваржика (ODS), город воспользуется средствами от чрезвычайного дохода, который Прага получила в прошлом году после консолидации пакета.
Угловое здание довольно большое, его площадь приближается к 50 000 квадратных метров, что намного больше, чем у дворца Шкоды. Часть неоклассического здания конца 20-х — начала 30-х годов прошлого века, построенного по проекту архитектора Франтишека Ройта, внесена в список. На покупку здания могли претендовать и другие заинтересованные стороны, но банк предпочел Прагу.
Городские власти проверили техническое состояние объекта, и в отчете был сделан вывод, что «благодаря качеству изготовления и обслуживания» оно лучше, чем у других подобных зданий. «Мы покупаем его в таком состоянии, что можем реально начать использовать его почти сразу», — сказал Коваржик.
Согласно документу, банк останется в здании на условиях аренды до конца 2026 года. По словам Коваржика, у мэрии будет достаточно времени, чтобы подготовиться к последующему переезду. «В будущем здесь расположится штаб-квартира города», — сказал член совета.
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