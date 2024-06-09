Пражская мэрия расположится на Вацлавской площади, для этого будет куплено здание банка

Мэрия Праги покупает у Komerční banka (KB) компанию Václavské náměstí 42, владеющую офисным зданием.





Советники приняли решение об обязательном предложении в марте. По словам члена совета Зденека Коваржика (ODS), город воспользуется средствами от чрезвычайного дохода, который Прага получила в прошлом году после консолидации пакета.





Угловое здание довольно большое, его площадь приближается к 50 000 квадратных метров, что намного больше, чем у дворца Шкоды. Часть неоклассического здания конца 20-х — начала 30-х годов прошлого века, построенного по проекту архитектора Франтишека Ройта, внесена в список. На покупку здания могли претендовать и другие заинтересованные стороны, но банк предпочел Прагу.





Городские власти проверили техническое состояние объекта, и в отчете был сделан вывод, что «благодаря качеству изготовления и обслуживания» оно лучше, чем у других подобных зданий. «Мы покупаем его в таком состоянии, что можем реально начать использовать его почти сразу», — сказал Коваржик.





Согласно документу, банк останется в здании на условиях аренды до конца 2026 года. По словам Коваржика, у мэрии будет достаточно времени, чтобы подготовиться к последующему переезду. «В будущем здесь расположится штаб-квартира города», — сказал член совета.