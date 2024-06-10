«Меня завербовали за деньги», — сказал полиции обвиняемый в поджоге автобусов в Праге

Первоначально детективы собирались обвинить в поджоге иностранца, который пытался поджечь пражскую автобазу, где находятся сотни автобусов. Но полиция настолько уверена в доказательствах того, что 26-летний мужчина действовал по указке России, что возбудила против него дело о терроризме. Это обвинение предусматривает наказание в виде десятилетий тюремного заключения, а в крайних случаях — вплоть до пожизненного.





Сам подозреваемый также дал полиции подсказку сразу после своего ареста в субботу. По словам двух источников, знакомых с ходом расследования, он сказал детективам, что его наняли за деньги.





«Да, он действительно сказал, что его завербовали», — сказал один из источников. Испаноязычный мужчина прибыл в Чехию за несколько дней до неудачного преступления в пражском гараже Кличов, где паркуются автобусы общественного транспорта, а также находятся навесы для 180 автомобилей.





Спецслужбы работают с информацией о том, что источником денег был режим Владимира Путина, который в последние месяцы, по данным иностранных спецслужб, инициировал серию поджогов по всей Европе с помощью аналогично завербованных и оплаченных людей.





Это не может быть признанием в суде





По словам источников, полиции приходится сталкиваться с тем, что первоначальные показания подозреваемого не будут рассматриваться в суде как признание.





После того как детективы предъявили задержанному обвинение, он отказался давать показания, поэтому он не стал повторять свой мотив в полицейском протоколе, который имеет вес доказательства.





Однако информация, найденная детективами в его мобильном телефоне, к которому им удалось получить доступ, также свидетельствует против него.





Как именно и по чьей инициативе молодой человек из Южной Америки приехал в Чехию и выбрал для нападения автобусный парк, остается неясным.





Это расследуют полиция и секретные службы, которые отказываются раскрывать более подробную информацию, кроме заявлений премьер-министра и министра внутренних дел, сделанных в понедельник. Это связано с тем, что расследование еще продолжается и есть риск, что оно помешает вычислить тех, кто, по версии полиции, стоял за наемным террористом.





Премьер-министр Петр Фиала (ODS), однако, косвенно подтвердил российское происхождение денег после заседания Совета государственной безопасности в понедельник. «Все указывает на организацию и финансирование из-за рубежа. Согласно информации, предоставленной нам Советом безопасности, к этому, скорее всего, причастна Россия», — сказал Фиала о задержанном южноамериканце.