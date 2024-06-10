Следствие пришло к выводу: мотивом убийцы на факультете Карлова университета была месть обществу

Давид К., который в декабре прошлого года застрелил 14 человек на философском факультете в Праге, а до этого — мужчину с двухмесячным ребенком в Клановице и собственного отца в Гостуне, действовал в одиночку и не мстил никому конкретно. Его никто не радикализировал.





Следователи пришли к выводу, что он был одиночкой, чьи действия были направлены против всего общества, которое, как он считал, его не понимало и хотел таким образом заявить о себе. Он не страдал психическим заболеванием, которое могло бы сделать его невменяемым.





Эти выводы, отвечающие на фундаментальные вопросы дела, подтвердили несколько источников, знакомых с материалами расследования.





По словам этих источников, полиция также исключила возможность того, что убийцу подтолкнули к совершению этих действий или у него даже были сообщники. Не доказано, что Давид К. хотел отомстить кому-то конкретно или что он находился под влиянием какой-либо группы, которая радикализировала его.





Ограничением в расследовании является то, что преступник, покончивший с собой после преступления на философском факультете, больше не может быть обследован психиатрами. Поэтому следователи вынуждены полагаться только на письмо, оставленное убийцей, информацию из окрестностей или содержимое, обнаруженное в его электронных устройствах.





Он осознавал, что делает





Согласно результатам полицейского расследования, Давид К., будучи успешным студентом, был замкнутой личностью с трудностями в установлении близких отношений.





В конце апреля прокурор Яна Муринова сообщила на заседании парламентского комитета по безопасности, что над его психологическим портретом работает судебный эксперт и что уже ясно, что он не страдает никакими психическими заболеваниями, хотя он посещал психиатрию. По словам детективов, он осознавал, что делает, и его нельзя назвать невменяемым.





Следователи также пришли к выводу, что план преступника было очень сложно распознать заранее.





Однако вскоре после инцидента полиция объявила, что в системе, которая привела его к оружию, были лазейки. Это позволило Давиду К., проходившему психиатрическое лечение, получить паспорт на огнестрельное оружие и приобрести большое количество оружия и боеприпасов. Теперь эту ситуацию депутаты пытаются исправить с помощью поправки к закону об оружии.





Критика в адрес полиции





Расследование дела, потрясшего Чехию за три дня до рождественских праздников в прошлом году, может официально завершиться на следующей неделе.





В четверг, 20 июня, истекает срок, в течение которого полиция должна закрыть дело о стрельбе на философском факультете в Праге. Хотя детективы еще могут попросить дополнительное время, прокурор Яна Муринова, курирующая дело, сказала, что это вряд ли произойдет.





«Мы делаем все возможное, чтобы дело было завершено к 20 июня. Я полагаю, что это будет сделано», — сказала Муринова в интервью газете Seznam Zprávy. Она не захотела комментировать новые выводы.





Полиция с самого начала подверглась критике за то, как она действовала непосредственно перед нападением на факультет, когда уже велись поиски преступника и было известно, что он опасен. В частности, некоторые семьи жертв задаются вопросом, почему полиция очистила только аудитории школы на улице Целетна, но оставила открытым главное здание на площади, хотя полицейский патруль был там до стрельбы во время поиска Давида К.





Полиция оправдывается тем, что закрыла здание университета в Целетне, потому что Давид К. читал там лекцию, и предполагалось, что он может быть там. В то время преступники знали, что он уехал в Прагу с намерением совершить самоубийство. Они также уже знали, что в доме семьи в Гостуне было найдено тело погибшего отца преступника.





Эта новость не для широкой публики





На прошлой неделе руководство Генеральной инспекции сил безопасности (GIBS) ознакомило парламентский комитет по безопасности с результатами своего расследования полицейских процедур.





По словам директора GIBS Вита Гендриха, полицейские сделали все возможное, работали эффективно и принимали логичные решения. Никто из полицейских не подозревается в совершении преступления. Однако отчет остается закрытым. Таким образом, GIBS старается не раскрывать полицейские процедуры, чтобы возможные будущие злоумышленники не смогли этим воспользоваться.





«Согласно нашему расследованию, полиция не могла предотвратить это событие», — заявил Гендрих. По его словам, своим заключением GIBS развязала руки полиции, которая теперь может сообщать о случившемся так, как считает нужным.





Инспекция также предложила полиции провести тщательный анализ процедур и методологии, чтобы лучше подготовиться к подобным случаям в будущем. Ожидается, что полиция вскоре прокомментирует результаты расследования GIBS.