Убийство девятилетней украинской девочки под Дрезденом: следы ведут в Чехию
13 июня 2024
18:40
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Немецкая полиция ведет активные поиски человека, который может быть причастен к убийству девятилетней украинской девочки Валерии, найденной на этой неделе в лесу недалеко от саксонской деревни Дёбельн. Им оказался бывший партнер матери ребенка, молдаванин по имени Андрей, который, предположительно, находится в Чехии.
Об этом сообщила газета Bild. «Андрей, так его зовут, — бывший бойфренд 33-летней матери Валери Нади Г. По слухам, он находится в Чехии. Однако пражским следователям до сих пор не удалось разыскать гражданина Молдовы», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь полиции Виолета Сириштова подтвердила, что сотрудники чешской полиции ведут поиски подозреваемого. «Мы можем подтвердить, что с нами связались наши немецкие коллеги и интенсивно сотрудничают по этому делу. По понятным причинам мы не будем называть конкретную форму сотрудничества, но мы посвящаем себя этому делу с максимальной ответственностью», — сказала она.
Ссылаясь на неназванных людей из окружения семьи, издание сообщило, что в день исчезновения девочки мужчина написал матери Валерии на мессенджер около 9:40 утра и потребовал, чтобы она поскорее с ним связалась.
На следующий день после исчезновения девочки репортер Bild поговорил с ее матерью. Надежда сказала редактору, что «в последнее время здесь возникли некоторые проблемы». Она сказала, что не хочет объяснять свои слова дальше, поэтому неясно, что она имела в виду.
Далее цитируемое издание сообщило, что молдаванин попал на камеру видеонаблюдения в доме по соседству с домом Валерии в день ее исчезновения. Кроме того, его мобильный телефон в тот день был зарегистрирован в телекоммуникационном узле в Дёбельне.
Полиция не стала комментировать ситуацию с молдаванином, сообщив лишь, что «расследование продолжается». Ингрид Бургхарт, главный прокурор Саксонии Камениц (Хемниц), добавила, что «следствие сосредоточено на социальном круге семьи».
До среды немецкая полиция разыскивала еще одного мужчину, 55-летнего украинца по имени Геннадий Л. Он также был бывшим бойфрендом матери Валерии. Недавно она подала на него уголовное заявление за преследование (опасное преследование и домогательство).
Сообщается, что мужчина постоянно пытался восстановить отношения с матерью ребенка, но она отказывалась. Поэтому он якобы преследовал ее и даже угрожал ей.
У второго экс-бойфренда есть надежное алиби.
У Геннадия Л. есть алиби, поскольку во время исчезновения Валерии он находился в Турции. Девочка пропала по дороге в школу 3 июня, а Геннадий покинул Германию 31 мая и в тот же день вылетел из Праги в Стамбул. В Германию он вернулся только в среду 12 июня.
Все доказывают штампы в его паспорте и счет от турецкого стоматолога на 5110 долларов (117 000 крон) за одиннадцать имплантатов и 18 циркониевых коронок, сообщает газета Bild.
Полиция связалась с Геннадием Л. сразу после его прибытия в Германию. «Я рассказал им все, что знаю. Я не имею никакого отношения к преступлению, потому что меня здесь не было», — сказал Геннадий в интервью Bild. «Я сожалею от всего сердца, у меня были хорошие отношения с девушкой», — добавил он.
Тело Валерии было найдено детективами во вторник днем вдали от лесных дорог и в труднодоступных зарослях примерно в четырех километрах от ее дома. Место, где она была найдена, также является местом убийства, по словам следователей.
Валерия жила с матерью в Германии с 2022 года. Ее родители в разводе. Ее отец воюет в качестве солдата на востоке Украины.
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