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Подозреваемый в убийстве украинской девочки под Дрезденом пойман в Праге

Новости 420on
14 июня 2024
22:00
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Полиция Праги в пятницу арестовала мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней украинской девочки Валерии, которая была найдена в лесу недалеко от саксонской деревни Дёбельн. Мужчина — бывший бойфренд матери ребенка, гражданин Молдовы по имени Андрей.
Пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина подтвердил задержание подозреваемого в сети X. «Пражские полицейские сегодня задержали в центре столицы разыскиваемого мужчину, который подозревается в насильственном преступлении в Германии», — написал он.

С полицейскими из Германии общаются криминалисты из 1-го отдела и полиция по делам иностранцев.

Немецкая газета Bild сообщила, что мужчина был задержан в 10:15. Незадолго до этого издание, ссылаясь на информацию из полицейских источников, написало, что след мужчины ведет из Германии в Млада-Болеслав, где Андрей, предположительно, останавливался в последний раз. По слухам, он ездил на серебристом Peugeot 206 CC.

Девочка пропала 3 июня по дороге в школу. После более чем недельных поисков детективы обнаружили ее тело во вторник днем вдали от лесных дорог в труднодоступных зарослях примерно в четырех километрах от ее дома. Место, где она была найдена, также является местом убийства, по словам детективов.

Следователи сосредоточились на семье Валерии. Ссылаясь на неназванных людей из окружения семьи, Bild пишет, что мужчина написал матери Валерии в мессенджер около 9:40 в день ее исчезновения и потребовал, чтобы она поскорее с ним связалась.

Газета сообщила, что гражданин Молдавии был запечатлен на камеру наблюдения в доме, прилегающем к дому Валерии, в день ее исчезновения. Кроме того, его мобильный телефон в тот день был зарегистрирован в телекоммуникационном узле в Дёбельне.

Валерия жила с матерью в Германии с 2022 года. Ее родители в разводе. Ее отец воюет в качестве солдата на востоке Украины. 
Чехия полиция Германия дети убийство преступность Прага

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