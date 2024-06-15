ВИДЕО: Иностранец на Audi мчался на скорости 216 км/ч недалеко от Брно
17 июня 2024
18:00
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На прошлой неделе иностранец решил немного проветриться на своей спортивной Audi на трассе D52 недалеко от Брно. К своему несчастью, он пронесся прямо мимо полицейского патруля, и стражи порядка засекли его скорость — 216 км/ч. Иностранец лишился водительских прав на месте, и теперь его ожидает штраф и запрет на вождение в Чехии.
С января полицейские могут задерживать нарушителей на месте при значительном превышении скорости. Это касается превышения скорости на 40 км/ч и более в населенном пункте и на 50 км/ч и более за его пределами. Кроме того, недисциплинированным водителям грозит запрет на вождение в течение полутора лет, штраф до 25 000 крон и минус шесть баллов в водительском деле.
Вышеупомянутый иностранец также вернулся домой без водительского удостоверения. Как пояснил пресс-секретарь полиции Петр Вала, полиция передаст дело в административный отдел, который затем с помощью посольства соответствующей страны проследит за тем, чтобы изъятое водительское удостоверение было отправлено обратно его владельцу, так как запрет на вождение распространяется только на Чехию.
«За этот год южноморавская дорожная полиция выявила почти 7 500 водителей, которые превысили скоростной режим. Из них больше половины водителей были пойманы за превышение скорости в деревне. С начала года за превышение скорости было изъято 58 водительских удостоверений, а водители заплатили почти 13 миллионов крон штрафов», — подытожил Вала.
Именно так в прошлое воскресенье лишился прав 48-летний мужчина, который ехал со скоростью 203 км/ч по сильно перегруженной дороге 1/43 от Брно до Свитавы в районе Бланско.
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