Ремонт Баррандовского моста в Праге затянется
18 июня 2024
09:30
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Ремонт моста Баррандов в Праге займет больше времени, чем ожидалось. Причиной тому является ухудшение состояния консолей. Точная дата окончания ремонта пока не названа, но все же есть вероятность, что реконструкция завершится в этом году, сообщили заместитель мэра по транспорту Зденек Гржиб и заместитель директора Технического управления коммуникаций (TSK) Йозеф Рихтер. Первоначально предполагалось, что ремонт будет закончен к концу летних каникул.
В середине мая TSK заявила, что не уложится в срок до конца летних каникул. Теперь, по словам Гржиба и Рихтера, срок завершения работ еще больше отодвинулся, вопреки майским ожиданиям. Причина в том, что решение проблемы с консолью оказалось более сложным, чем предполагали дорожники.
«Мы выступали перед вами около месяца назад и объявили, что возникли новые серьезные обстоятельства, которые невозможно было определить заранее и которые привели к необходимости разработки нового технического решения для ремонта Баррандовского моста. Похоже, что мост действительно будет отремонтирован в этом году, хотя и с задержками», — сказал Гржиб.
Весной дорожные рабочие обнаружили, что консоль на краю моста прогнулась во время заливки бетона, а исходный бетон был в очень плохом состоянии. «Мы искали инженерное решение, чтобы сохранить консоль и продолжить строительство. Поэтому мы будем поддерживать консоль, чтобы она не согнулась», — сказал Рихтер.
Ограничения сохраняются
Гржиб и Рихтер не сказали, когда именно будет завершен ремонт моста. По их словам, это будет зависеть, в частности, от погоды или дальнейшего прогресса в определении того, в каком состоянии находится мост. По словам Гржиба, теперь они знают, что северная часть моста также обветшала, как и отремонтированная сейчас южная.
Текущая схема движения не изменилась. Это означает, что водители пользуются тремя полосами вместо четырех на мосту в обоих направлениях. Въездная рампа с улицы Страконицкой закрыта в целях обеспечения безопасности движения, и водители в этом направлении вынуждены пользоваться поворотной рампой на Лиховар.
Баррандовский мост состоит из двух мостов: южного, который пропускает автомобили в направлении от Смихова к Бранику и уже отремонтирован, и северного, который пропускает автомобили в обратном направлении. Мост 1983 года еще не был полностью отремонтирован. По нему проезжает 140 000 автомобилей в день, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.
«Мы выступали перед вами около месяца назад и объявили, что возникли новые серьезные обстоятельства, которые невозможно было определить заранее и которые привели к необходимости разработки нового технического решения для ремонта Баррандовского моста. Похоже, что мост действительно будет отремонтирован в этом году, хотя и с задержками», — сказал Гржиб.
Весной дорожные рабочие обнаружили, что консоль на краю моста прогнулась во время заливки бетона, а исходный бетон был в очень плохом состоянии. «Мы искали инженерное решение, чтобы сохранить консоль и продолжить строительство. Поэтому мы будем поддерживать консоль, чтобы она не согнулась», — сказал Рихтер.
Ограничения сохраняются
Гржиб и Рихтер не сказали, когда именно будет завершен ремонт моста. По их словам, это будет зависеть, в частности, от погоды или дальнейшего прогресса в определении того, в каком состоянии находится мост. По словам Гржиба, теперь они знают, что северная часть моста также обветшала, как и отремонтированная сейчас южная.
Текущая схема движения не изменилась. Это означает, что водители пользуются тремя полосами вместо четырех на мосту в обоих направлениях. Въездная рампа с улицы Страконицкой закрыта в целях обеспечения безопасности движения, и водители в этом направлении вынуждены пользоваться поворотной рампой на Лиховар.
Баррандовский мост состоит из двух мостов: южного, который пропускает автомобили в направлении от Смихова к Бранику и уже отремонтирован, и северного, который пропускает автомобили в обратном направлении. Мост 1983 года еще не был полностью отремонтирован. По нему проезжает 140 000 автомобилей в день, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.
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