Ремонт Баррандовского моста в Праге затянется

В середине мая TSK заявила, что не уложится в срок до конца летних каникул. Теперь, по словам Гржиба и Рихтера, срок завершения работ еще больше отодвинулся, вопреки майским ожиданиям. Причина в том, что решение проблемы с консолью оказалось более сложным, чем предполагали дорожники.



«Мы выступали перед вами около месяца назад и объявили, что возникли новые серьезные обстоятельства, которые невозможно было определить заранее и которые привели к необходимости разработки нового технического решения для ремонта Баррандовского моста. Похоже, что мост действительно будет отремонтирован в этом году, хотя и с задержками», — сказал Гржиб.



Весной дорожные рабочие обнаружили, что консоль на краю моста прогнулась во время заливки бетона, а исходный бетон был в очень плохом состоянии. «Мы искали инженерное решение, чтобы сохранить консоль и продолжить строительство. Поэтому мы будем поддерживать консоль, чтобы она не согнулась», — сказал Рихтер.



Ограничения сохраняются



Гржиб и Рихтер не сказали, когда именно будет завершен ремонт моста. По их словам, это будет зависеть, в частности, от погоды или дальнейшего прогресса в определении того, в каком состоянии находится мост. По словам Гржиба, теперь они знают, что северная часть моста также обветшала, как и отремонтированная сейчас южная.



Текущая схема движения не изменилась. Это означает, что водители пользуются тремя полосами вместо четырех на мосту в обоих направлениях. Въездная рампа с улицы Страконицкой закрыта в целях обеспечения безопасности движения, и водители в этом направлении вынуждены пользоваться поворотной рампой на Лиховар.



Баррандовский мост состоит из двух мостов: южного, который пропускает автомобили в направлении от Смихова к Бранику и уже отремонтирован, и северного, который пропускает автомобили в обратном направлении. Мост 1983 года еще не был полностью отремонтирован. По нему проезжает 140 000 автомобилей в день, что делает его самой загруженной дорогой в Праге.