«Она споткнулась». Обвиняемый в нападении на двух украинок на ярмарке в Пласах отрицает вину
18 июня 2024
15:00
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Мужчина, обвиняемый в нападении на двух украинок на ярмарке в городе Пласы (Пльзеньский край) в прошлом году, не признал себя виновным. Окружной суд города Пльзень сегодня приступил к рассмотрению инцидента, в котором, согласно обвинительному заключению, Зденек Хольцкнехт, 49-летний владелец ярмарочных аттракционов, сначала обругал двух женщин из Украины, а затем напал на них. Одна из женщин попала в больницу со сломанным носом и челюстью. Государственный прокурор обвинил Хольцкнехта в нанесении побоев и организации беспорядков, а сегодня расширил обвинения, включив в них насилие над группой жителей и насилие над личностью. Судебный процесс возобновится 4 сентября.
Хольцкнехт отрицает, что нападал на женщин и наносил им увечья. Он признал лишь, что между ними возникла ссора и толкотня. Он категорически отверг применение ударов и грубой силы против женщин и однозначно отрицал расистские мотивы поведения из-за национальности женщин. За предполагаемые действия ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Инцидент произошел вечером 13 августа на ярмарке выходного дня в городе Пласы. Согласно обвинительному заключению, Хольцкнехт хотел въехать на своем автомобиле на территорию ярмарки, но ему помешали женщины, сидевшие у дорожки для катания, а когда они не сдвинулись с места и мужчина узнал, что они из Украины, он начал употреблять в их адрес расистские вульгарные выражения, сказал прокурор. «Впоследствии он подошел к жертвам и без всякой причины ударил открытой ладонью по лицу жертвы не менее трех раз», — говорится в обвинительном заключении. Подвергшаяся нападению 44-летняя иностранка сопротивлялась, а когда ей удалось оттолкнуть Хольцкнехта, она села в его машину и попыталась вытащить ключи. Обвиняемый попытался выволочь ее из машины за волосы. Другая женщина, 34 лет, схватила его сзади за одежду и стала бить рукой по спине и шее. «На что обвиняемый ответил, ударив ее по лицу как минимум дважды кулаком, жертва упала на траву и осталась лежать без сознания», — сказал прокурор.
Хольцкнехт, однако, отверг такое описание инцидента. «Такие вещи мне отвратительны и чужды, я не дрался уже 20 лет и вообще не стал бы бить женщину», — сказал он в ответ на утверждения о том, что он бил женщин кулаками или ногами. В тот критический день, по его словам, он ехал на машине с 8-метровым подъемником, чтобы убрать ярмарочный аттракцион. Женщины, с которыми находились двое детей, сидели на бордюре американских горок, вытянув ноги на дорогу, а вокруг них стояло несколько бутылок со спиртным. Когда он не смог из-за них проехать, то сказал им, чтобы они убрались с его пути, но в ответ женщины стали ругаться и кричать, сказал он. «Думаю, мы не понимали друг друга с лингвистической точки зрения, с их стороны был словесный конфликт. Мне показалось, что они были в пьяном состоянии. Произошла словесная перепалка, возник спор, началась толкотня. Я считаю, что алкоголь сыграл главную роль с их стороны», — сказал Хольцкнехт. По словам защитника, во время последующего медицинского освидетельствования в больнице в крови младшей женщины было обнаружено 2,4 промилле алкоголя.
Хольцкнехт описал, как старшая женщина села в его машину, и он подумал, что она собирается уехать. Поэтому он начал вытаскивать ее за руку. Во время инцидента появилось еще три-четыре человека, и один из них вытащил ключи из машины и отдал ему, рассказал он суду. Пока он вытаскивал за руку старшую женщину из машины, он почувствовал, как женщина помоложе напала на него сзади и ударила в спину и шею. «Потом я обернулся, и вдруг она оказалась лежащей в двух метрах от меня, возможно, без сознания. Я подумал, что она споткнулась и упала», — рассказал он суду.
По словам комиссара, украинки очень напуганы, боятся выходить на улицу и встречаться с людьми. Они боятся ходить на ярмарку. Хольцкнехт сказал, что ездит на ярмарку в Плас уже 30 лет, никогда не сталкивался с проблемами и забронировал место на этот год.
Инцидент произошел вечером 13 августа на ярмарке выходного дня в городе Пласы. Согласно обвинительному заключению, Хольцкнехт хотел въехать на своем автомобиле на территорию ярмарки, но ему помешали женщины, сидевшие у дорожки для катания, а когда они не сдвинулись с места и мужчина узнал, что они из Украины, он начал употреблять в их адрес расистские вульгарные выражения, сказал прокурор. «Впоследствии он подошел к жертвам и без всякой причины ударил открытой ладонью по лицу жертвы не менее трех раз», — говорится в обвинительном заключении. Подвергшаяся нападению 44-летняя иностранка сопротивлялась, а когда ей удалось оттолкнуть Хольцкнехта, она села в его машину и попыталась вытащить ключи. Обвиняемый попытался выволочь ее из машины за волосы. Другая женщина, 34 лет, схватила его сзади за одежду и стала бить рукой по спине и шее. «На что обвиняемый ответил, ударив ее по лицу как минимум дважды кулаком, жертва упала на траву и осталась лежать без сознания», — сказал прокурор.
Хольцкнехт, однако, отверг такое описание инцидента. «Такие вещи мне отвратительны и чужды, я не дрался уже 20 лет и вообще не стал бы бить женщину», — сказал он в ответ на утверждения о том, что он бил женщин кулаками или ногами. В тот критический день, по его словам, он ехал на машине с 8-метровым подъемником, чтобы убрать ярмарочный аттракцион. Женщины, с которыми находились двое детей, сидели на бордюре американских горок, вытянув ноги на дорогу, а вокруг них стояло несколько бутылок со спиртным. Когда он не смог из-за них проехать, то сказал им, чтобы они убрались с его пути, но в ответ женщины стали ругаться и кричать, сказал он. «Думаю, мы не понимали друг друга с лингвистической точки зрения, с их стороны был словесный конфликт. Мне показалось, что они были в пьяном состоянии. Произошла словесная перепалка, возник спор, началась толкотня. Я считаю, что алкоголь сыграл главную роль с их стороны», — сказал Хольцкнехт. По словам защитника, во время последующего медицинского освидетельствования в больнице в крови младшей женщины было обнаружено 2,4 промилле алкоголя.
Хольцкнехт описал, как старшая женщина села в его машину, и он подумал, что она собирается уехать. Поэтому он начал вытаскивать ее за руку. Во время инцидента появилось еще три-четыре человека, и один из них вытащил ключи из машины и отдал ему, рассказал он суду. Пока он вытаскивал за руку старшую женщину из машины, он почувствовал, как женщина помоложе напала на него сзади и ударила в спину и шею. «Потом я обернулся, и вдруг она оказалась лежащей в двух метрах от меня, возможно, без сознания. Я подумал, что она споткнулась и упала», — рассказал он суду.
По словам комиссара, украинки очень напуганы, боятся выходить на улицу и встречаться с людьми. Они боятся ходить на ярмарку. Хольцкнехт сказал, что ездит на ярмарку в Плас уже 30 лет, никогда не сталкивался с проблемами и забронировал место на этот год.
Комментарии:
HeyHo 18 июня 2024 15:28
Помню эту новость как только она случилась. История женщин могла бы показаться ОК если бы не тот факт, что одна из них села в машину и якобы пыталась вытащить ключи. Это максимально настораживает, т.к. это не типичное поведение жертвы, особенно женского пола, особенно в такой ситуации. А сейчас оказывается у них количество промилле = в дрова. Ну, как бы все очевидно. Мужика пожурят, дадут штраф, а это быдло женского пола дальше будет куролесить.
1000korun 18 июня 2024 17:09
во время последующего медицинского освидетельствования в больнице в крови младшей женщины было обнаружено 2,4 промилле алкоголя.(с) - ну это дрова )))) так что обескураженный Хольцкнехт, просто столкнулся с свободными и независимыми в украинском стиле, как они это понимают.
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