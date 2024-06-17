Ребенок из Чехии погиб при взрыве автомобиля в Хорватии. Полиция проверяет версию о взрывном устройстве
20 июня 2024
12:30
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Девятилетний ребенок из Чехии погиб в результате взрыва автомобиля в хорватском городе Обровац под Задаром, еще два человека получили ранения и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Полиция Задара подозревает, что взрыв произошел после активации заложенного взрывного устройства.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мариана Вернерова подтвердила, что взрыв действительно произошел и что погибший — несовершеннолетний гражданин Чехии.
«К сожалению, мы можем подтвердить, что в окрестностях Задара произошел неуточненный взрыв, в результате которого погиб несовершеннолетний гражданин Чехии и еще двое получили ранения. В настоящее время ведется дальнейшее расследование обстоятельств. Чешские дипломаты в Хорватии находятся в контакте с полицией», — сказала Вернерова.
Инцидент произошел в среду около 18:00. Полиция Задара сообщила, что в результате взрыва погиб ребенок 2015 года рождения. На месте происшествия пострадали три человека: две женщины 49 и 34 лет и мужчина 39 лет, которые были доставлены на машине скорой помощи в Главную больницу Задара. Пострадавшие женщины остались в больнице, а мужчина был отпущен врачами на домашнее лечение.
По данным портала Dalmatinski, состояние одной из женщин стабильное и она находится в реанимации, а другая пострадавшая получила серьезную травму глаза и лечилась в глазной клинике.
Власти также заявили, что полицейские в сотрудничестве с криминалистами в ходе проведенного на данный момент расследования подозревают, что взрыв произошел в результате активации ранее неизвестного взрывного устройства, которое «ранее находилось в автомобиле с чешскими номерами, принадлежащем гражданину Чехии, который остановился из-за неисправности на площадке для отдыха в районе Билисане».
Однако телеканал Dnevnik Nove без дальнейших подробностей и доказательств заявил, что информация о взрывном устройстве не основана на правде.
Ведется расследование, и полиция не раскрывает дополнительной информации. По данным властей, областная прокуратура распорядилась провести вскрытие ребенка. Окружная дорога ZC-6025, где взорвался автомобиль, закрыта для движения.
«К сожалению, мы можем подтвердить, что в окрестностях Задара произошел неуточненный взрыв, в результате которого погиб несовершеннолетний гражданин Чехии и еще двое получили ранения. В настоящее время ведется дальнейшее расследование обстоятельств. Чешские дипломаты в Хорватии находятся в контакте с полицией», — сказала Вернерова.
Инцидент произошел в среду около 18:00. Полиция Задара сообщила, что в результате взрыва погиб ребенок 2015 года рождения. На месте происшествия пострадали три человека: две женщины 49 и 34 лет и мужчина 39 лет, которые были доставлены на машине скорой помощи в Главную больницу Задара. Пострадавшие женщины остались в больнице, а мужчина был отпущен врачами на домашнее лечение.
По данным портала Dalmatinski, состояние одной из женщин стабильное и она находится в реанимации, а другая пострадавшая получила серьезную травму глаза и лечилась в глазной клинике.
Власти также заявили, что полицейские в сотрудничестве с криминалистами в ходе проведенного на данный момент расследования подозревают, что взрыв произошел в результате активации ранее неизвестного взрывного устройства, которое «ранее находилось в автомобиле с чешскими номерами, принадлежащем гражданину Чехии, который остановился из-за неисправности на площадке для отдыха в районе Билисане».
Однако телеканал Dnevnik Nove без дальнейших подробностей и доказательств заявил, что информация о взрывном устройстве не основана на правде.
Ведется расследование, и полиция не раскрывает дополнительной информации. По данным властей, областная прокуратура распорядилась провести вскрытие ребенка. Окружная дорога ZC-6025, где взорвался автомобиль, закрыта для движения.
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