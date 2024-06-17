Прага и другие крупные города: все большему числу людей угрожает нищета

Это факторы, которые превратились в тревожные знаки в крупнейших городах страны.





Согласно последнему индексу социального исключения, подготовленному Агентством социальной интеграции при Министерстве регионального развития, Прага и Либерец теперь находятся в категории самого высокого риска социального исключения.





Брно и Острава также уже давно демонстрируют высокий уровень риска. Угроза продолжает расти и в Пльзене. Но город все еще находится ниже самого высокого уровня.





Индекс оценивает муниципалитеты и города по пяти показателям. Помимо жилищного пособия и пособия на жизнь, в него также входят длительная безработица, количество людей в муниципалитете, лишенных права выкупа, и количество учеников, которые не справляются с учебой и покидают начальную школу в седьмом или восьмом классе. Данные всегда соотносятся с предыдущим годом. Так, сейчас агентство опубликовало индекс за 2023 год.





Углубление жилищного кризиса





По мнению Радки Вепржковой, руководителя отдела исследований и оценки Агентства социальной интеграции, растущий риск в крупных городах связан в основном с ростом жилищных пособий и долгосрочной безработицы.





«Я думаю, что это связано с количеством людей с чрезмерными долгами, у которых количество обращений взыскания превышает три, а может быть, и десять, что отражается на рынке труда», — говорит она.





В случае с жилищным пособием это сочетание нескольких факторов. «Я думаю, что большую роль в этом играет рост цен на аренду жилья, и я бы осмелилась говорить об углублении жилищного кризиса», — говорит Вепржкова.





С ней согласен Вацлав Кучера, директор пражского отделения организации «Люди в беде». Он считает, что в Праге существует риск социальной изоляции из-за возможной потери жилья. «В районах города относительно мало квартир, и нет никаких инструментов для поддержки рынка частного жилья, который еще только создается», — говорит директор.





Пособий в среднем на 81 000 в месяц больше





Мартин Шимачек, директор Агентства социальной интеграции, объясняет ухудшение показателя количеством выплачиваемых жилищных пособий: в 2023 году в среднем в месяц выплачивалось на 81 000 пособий больше, чем в 2022 году.





Аналогичным образом увеличилось количество выплаченных пособий по прожиточному минимуму — на 3 000 пособий больше, чем в предыдущем году.





«Увеличение количества выплачиваемых пособий свидетельствует о сокращении числа семей, которые в предыдущие годы могли покрывать свои расходы на жизнь, но их уровень был низким. Теперь они уже не смогли бы позволить себе жилье без пособий», — говорит Мартин Шимачек, описывая зависимость от пособий.





Напомним, что правительство Петра Фиалы решило использовать жилищное пособие в качестве одного из основных инструментов борьбы с инфляцией, поощряя людей получать пособие и корректируя правила, чтобы больше людей могли его получить. Радка Вепржкова также упоминает об этом влиянии.