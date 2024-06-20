Женщина выпрыгнула из машины скорой помощи в Праге и погибла на месте
23 июня 2024
11:00
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Утром в воскресенье, 23 июня, на Карловарской улице в Праге из машины скорой помощи во время движения выпрыгнула пациентка, которую везла в больницу бригада парамедиков из Средней Чехии. Женщина скончалась на месте.
«Среднечешские парамедики везли пациентку в больницу, но она выпрыгнула из машины скорой помощи во время движения по Карловарской улице. Женщина скончалась на месте», — сообщил агентству новостей пресс-секретарь полиции Ян Данек.
На место происшествия немедленно выехали полицейские и пожарные. Они установили мобильное заграждение. «Мы расследуем этот инцидент как дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом», — добавил Данек.
Движение на Карловарской улице контролировалось полицейскими во время вмешательства экстренных служб.
«Инцидент сейчас расследует полиция, поэтому мы не можем давать комментарии», — сказал Марек Гилебрант, представитель спасателей Центральной Чехии.
На место происшествия немедленно выехали полицейские и пожарные. Они установили мобильное заграждение. «Мы расследуем этот инцидент как дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом», — добавил Данек.
Движение на Карловарской улице контролировалось полицейскими во время вмешательства экстренных служб.
«Инцидент сейчас расследует полиция, поэтому мы не можем давать комментарии», — сказал Марек Гилебрант, представитель спасателей Центральной Чехии.
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