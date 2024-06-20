Женщина выпрыгнула из машины скорой помощи в Праге и погибла на месте

«Среднечешские парамедики везли пациентку в больницу, но она выпрыгнула из машины скорой помощи во время движения по Карловарской улице. Женщина скончалась на месте», — сообщил агентству новостей пресс-секретарь полиции Ян Данек.



На место происшествия немедленно выехали полицейские и пожарные. Они установили мобильное заграждение. «Мы расследуем этот инцидент как дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом», — добавил Данек.



Движение на Карловарской улице контролировалось полицейскими во время вмешательства экстренных служб.



«Инцидент сейчас расследует полиция, поэтому мы не можем давать комментарии», — сказал Марек Гилебрант, представитель спасателей Центральной Чехии.