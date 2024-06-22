Снос Либеньского моста закроет проезд между пражскими районами Карлин и Либень
25 июня 2024
11:30
469
Техническое управление коммуникаций снесет мост через улицу Воцтаржова в Праге 8, который является частью Либеньского моста. Работы начнутся 30 июня и продлятся до 7 июля. Ограничения затронут участок улицы Воцтаржова от улицы Шторховой до улицы Боудниковой.
Для пешеходов и велосипедистов будет обозначен объездной и велосипедный маршрут, ведущий от Пальмовки через офисный комплекс к улице Шторховой. Автомобили будут проезжать от Роганской набережной через Соколовскую улицу в сторону Балабенки, а затем через Чешскоморавскую, Чупрову, Повлтавскую и Зенклову, такой же маршрут будет действовать и в обратном направлении.
Альтернативный автобусный маршрут X25 будет использоваться для общественного транспорта с 30 июня по 7 июля. Актуальное расписание и информацию об альтернативном транспорте можно найти на сайте PID.
Первой в апреле была снесена арка на Роганском острове, так называемый наводной мост, закрытый с конца января. Были снесены примыкания и другие части конструкций за пределами проезжей части. В конце апреля — начале мая строители также демонтировали конструкцию над Шторховой. «Снос моста через улицу Воцтаржова запланирован на неделю в начале летних каникул. Дата сноса была выбрана таким образом, чтобы воздействие на дорожное движение было как можно меньше, учитывая более низкую интенсивность движения в Праге во время летних каникул», — сказала Барбора Лишкова, пресс-секретарь администрации по коммуникациям.
График предусматривает полное завершение работ по сносу к сентябрю этого года.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
25 ИЮНЯ 2024
297
КАК ЕГО ЗАРЯДИТЬ? ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ПОЛУЧИЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ С БРИТАНСКИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Некоторые из новых компьютеров, которые должны помочь чиновникам в переходе на цифровое управление строительством, пришли с неподходящими для Чехии зарядными устройствами. Вместо чешских штекеров...
10:30
25 ИЮНЯ 2024
1141
«Ты отвратительное чудовище, бесчестная жестокая свинья», — так 20-летняя девушка назвала одного из мужчин, который вместе с девятью другими преступниками участвовал в изнасиловании 15-летней...
09:30
25 ИЮНЯ 2024
326
Во время встречи в Праге 24 июня президент Петр Павел и его аргентинский коллега Хавьер Милей нашли консенсус по вопросам внешней политики и необходимости углубления экономического сотрудничества....
08:00
25 ИЮНЯ 2024
578
Менеджеры, которые участвуют в картельных соглашениях, например путем организации, создания условий или содействия, будут оштрафованы на сумму до 10 миллионов крон. Кроме того, им будет запрещено...
22:00
24 ИЮНЯ 2024
501
Европейский союз подтвердил выделение Украине 1,4 миллиарда евро (34,9 миллиарда крон) из замороженных в Европе российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции...
21:00
24 ИЮНЯ 2024
516
В июне уверенность в чешской экономике вернулась к росту после месяца снижения. Совокупный индикатор уверенности вырос на 1,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 98 пунктов. По...
18:00
24 ИЮНЯ 2024
1297
Чешская Республика должна пересмотреть свое представление о своих экономических интересах из-за российской агрессии и ухудшающейся международной обстановки. Ей необходимо обеспечить...
16:30
24 ИЮНЯ 2024
735
Российский арбитражный суд намерен взыскать с чешской компании innogy Energie 78,2 млн евро (1,95 млрд крон), если компания нарушит недавний запрет на продолжение разбирательств с «Газпром...
10:30
24 ИЮНЯ 2024
764
38-летний иностранец оказался в ловушке в одном из брненских стриптиз-клубов. К счастью, его отчаянные крики о помощи и стук в дверь были услышаны случайным прохожим в субботу утром, и иностранца,...
09:30
24 ИЮНЯ 2024
731
Чешская помощь Украине, которая уже более двух лет защищается от российской агрессии, заключается не в бездумной отправке денег, хотя многие украинцы хотели бы этого. Она сосредоточена на выявлении...
15:00
23 ИЮНЯ 2024
1625
Агрессивная война России в Украине продолжает разрывать миллионы семей. Юлия Максименко с детьми бежала в Чехию в самом начале войны. Ее муж Сергей Максименко защищает страну на передовой. Сейчас...
11:00
23 ИЮНЯ 2024
2017
Утром в воскресенье, 23 июня, на Карловарской улице в Праге из машины скорой помощи во время движения выпрыгнула пациентка, которую везла в больницу бригада парамедиков из Средней Чехии. Женщина...
09:30
23 ИЮНЯ 2024
684
60-летняя жительница Хомутова обратилась к полицейским с подозрением, что неизвестный мошенник обманул ее на 105 000 крон. Жертва заплатила за то, что она является большой поклонницей певца Брюса...
15:30
22 ИЮНЯ 2024
2659
В ЧЕХИИ СОТРУДНИК ПРОПАЛ НА ДВЕ НЕДЕЛИ, А ПОТОМ ЕГО НАШЛИ СПЯЩИМ РЯДОМ С 14 ПУСТЫМИ БУТЫЛКАМИ ИЗ-ПОД ВОДКИ
Сотрудник одной из брненских компаний, вероятно, может забыть о звании лучшего работника года. Сначала владелец компании не мог его найти в течение двух недель, а когда его наконец обнаружили в...
11:00
22 ИЮНЯ 2024
2444
Новым послом Украины в Чехии станет Василий Зварич. Спустя почти два года должность, которую ранее занимал Евгений Перебийнис, была занята.