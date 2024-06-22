Снос Либеньского моста закроет проезд между пражскими районами Карлин и Либень

Для пешеходов и велосипедистов будет обозначен объездной и велосипедный маршрут, ведущий от Пальмовки через офисный комплекс к улице Шторховой. Автомобили будут проезжать от Роганской набережной через Соколовскую улицу в сторону Балабенки, а затем через Чешскоморавскую, Чупрову, Повлтавскую и Зенклову, такой же маршрут будет действовать и в обратном направлении.





Альтернативный автобусный маршрут X25 будет использоваться для общественного транспорта с 30 июня по 7 июля. Актуальное расписание и информацию об альтернативном транспорте можно найти на сайте PID.





Первой в апреле была снесена арка на Роганском острове, так называемый наводной мост, закрытый с конца января. Были снесены примыкания и другие части конструкций за пределами проезжей части. В конце апреля — начале мая строители также демонтировали конструкцию над Шторховой. «Снос моста через улицу Воцтаржова запланирован на неделю в начале летних каникул. Дата сноса была выбрана таким образом, чтобы воздействие на дорожное движение было как можно меньше, учитывая более низкую интенсивность движения в Праге во время летних каникул», — сказала Барбора Лишкова, пресс-секретарь администрации по коммуникациям.





График предусматривает полное завершение работ по сносу к сентябрю этого года.