Надоело ждать, когда активируется проездной? Lítačka сократила ожидание до минуты

Билет они купили, а штраф все равно заплатили. Проблема, которая уже давно критикуется некоторыми пражскими пассажирами, получила новое решение. Многих беспокоила двухминутная задержка между покупкой билета на общественный транспорт в мобильном приложении Lítačka и началом его действия. Теперь эта задержка сократилась до одной минуты. Новая функция начнет действовать с 1 июля.



В принципе, если вы покупаете билет в мобильном приложении, вы должны сделать это за две минуты до того, как сядете в трамвай, автобус или метро. Если же человек купит его непосредственно перед посадкой или, не дай Бог, уже будучи внутри, он может быть оштрафован билетным контролером в случае проверки. Но даже сейчас нельзя избежать ожидания активизации билета, только теперь это будет длиться всего минуту.



«Одна минута позволит купить билет до прибытия транспортного средства, и в то же время это будет достаточной защитой от злоупотребления», — говорит Зденек Гржиб, заместитель министра транспорта. Поскольку многие люди не знали о двухминутном периоде действия билета, приложение Lítačka некоторое время назад добавило заметное предупреждение о том, что билет станет действительным только через некоторое время. Кроме того, теперь приложение предлагает купить такой билет во время поиска пересадки, чтобы он действовал на протяжении всей поездки и у пассажира было время на передвижение, например, в метро. Таким образом, учитывается не только время отправления со станции и прибытия на нее.



Члены совета остановились на одной минуте, хотя говорили и о 30 секундах подтверждения. Некоторые другие города в Чехии работают в этом направлении. В других странах также используется две минуты. Однако дебаты еще не закончены. «Следующая цель — 30 секунд», — написал на своей странице в социальной сети X Збынек Йирачек из компании Prague Integrated Transport, который выступал за сокращение времени.



Прага долгое время отстаивала двухминутное ограничение по времени, она хотела избежать безбилетников. Город потерял бы деньги, которые он собирает в виде штрафов. «Если бы билет был действителен сразу, риск утечки доходов значительно увеличился бы, потому что безбилетники получили бы возможность купить билет, увидев контролера в машине или в зоне метро, или кондуктора в поезде. Это было бы несправедливо по отношению к честно платящим пассажирам», — сказал Гржиб в интервью CzechCrunch в начале этого года.



Штраф за посадку в трамвай, автобус или метро немного раньше, чем начинает действовать билет, конечно же, не является чем-то исключительным. Только в январе было зафиксировано около сорока подобных случаев. В среднем, однако, за недействительный электронный билет было выписано около двух с половиной процентов от общего числа штрафов, в то время как годом ранее ревизоры выписали более 255 000 штрафов. Даже если бы штрафы, связанные с двухминутным периодом проверки, составляли лишь малую часть от этого количества, таких случаев были бы сотни.