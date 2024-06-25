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Полиция усилит контроль за дорожным движением в Чехии в начале сезона отпусков

Новости 420on
27 июня 2024
13:00
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С окончанием учебного года и началом каникул полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения и транспортными потоками в Чехии. С пятницы по воскресенье более 1800 полицейских патрулей будут проверять соблюдение правил дорожного движения в различных местах.
Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь полиции Гана Рубашова. По ее словам, акции по безопасности дорожного движения будут проводиться не только в предстоящие выходные, но полиция запланировала их на весь отпускной сезон в связи с ожидаемой повышенной интенсивностью движения.

В прошлом году во время летних каникул полиция зарегистрировала 16 456 аварий, что примерно на 300 меньше по сравнению с предыдущим годом. Но количество смертельных случаев увеличилось на 12 и составило 86 по сравнению с июлем и августом 2022 года. Половина из них погибла во время поездки в легковом автомобиле. Также погибли 20 мотоциклистов, 5 велосипедистов и 10 пешеходов.

По словам полицейских, самыми трагическими причинами прошлогодних аварий в праздничные дни стали несоответствие скорости автомобиля дорожным условиям, выезд на встречную полосу и невнимательность за рулем.

Учитывая это, полиция сосредоточится на профилактике во время праздников. 

«Особое внимание будет уделено велосипедистам и необходимости носить шлемы, например, в рамках проекта Na kole jen s přilbou. Мы также обратимся к пользователям электровелосипедов, особенно в отношении безопасного обращения с ними и предотвращения дорожно-транспортных происшествий», — сказала пресс-секретарь. Полицейские также расскажут людям о том, как безопасно вести себя на воде, в воде и на воде, будь то защита жизни и здоровья или защита имущества и соблюдение правил, например, при парковке.

Полицейские советуют водителям перед поездкой в отпуск как следует изучить свой маршрут, выделить достаточно времени и следить за последними сводками о дорожной обстановке и погоде. Также следует обращать внимание на дорожные знаки, не торопиться и регулярно делать перерывы в пути. «Будьте внимательны к другим водителям, особенно к тем, кто не привык часто ездить. Не садитесь за руль или за руль в состоянии алкогольного или иного наркотического опьянения. Строго соблюдайте правила дорожного движения, включая скоростной режим, использование ремней безопасности и сосредоточьтесь на вождении, а не на телефоне», — сказала пресс-секретарь.
Чехия полиция Автомобили

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