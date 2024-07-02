Двое иностранцев на мотоцикле попали в ДТП на тротуаре у Národní třída
4 июля 2024
21:00
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Два иностранца на мотоцикле устроили переполох на пражской Národní třída в среду вечером. Они слетели с дороги и оказались на тротуаре среди людей. По первоначальной информации, был сбит пешеход, поэтому на место происшествия выехало большое количество полицейских. Движение трамваев также было ограничено из-за происшествия.
Авария произошла в среду около 10 часов вечера. «Это был несчастный случай с мотоциклом, который оказался на тротуаре. На мотоцикле ехали двое иностранцев», — сказал представитель полиции Ричард Хрдина.
Он сказал, что первоначально поступила информация о том, что на тротуаре сбили пешехода. «Поэтому на место аварии выехало больше патрулей. Однако по прибытии на место происшествия эта информация не подтвердилась», — добавил Хрдина.
Полиция ограничила движение трамваев, которое было остановлено на более чем 10 минут. Как именно произошла авария, сейчас выясняет дорожная полиция, вероятно, из-за столкновения с мотоциклом пострадал один автомобиль.
Он сказал, что первоначально поступила информация о том, что на тротуаре сбили пешехода. «Поэтому на место аварии выехало больше патрулей. Однако по прибытии на место происшествия эта информация не подтвердилась», — добавил Хрдина.
Полиция ограничила движение трамваев, которое было остановлено на более чем 10 минут. Как именно произошла авария, сейчас выясняет дорожная полиция, вероятно, из-за столкновения с мотоциклом пострадал один автомобиль.
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