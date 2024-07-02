Двое иностранцев на мотоцикле попали в ДТП на тротуаре у Národní třída

Авария произошла в среду около 10 часов вечера. «Это был несчастный случай с мотоциклом, который оказался на тротуаре. На мотоцикле ехали двое иностранцев», — сказал представитель полиции Ричард Хрдина.



Он сказал, что первоначально поступила информация о том, что на тротуаре сбили пешехода. «Поэтому на место аварии выехало больше патрулей. Однако по прибытии на место происшествия эта информация не подтвердилась», — добавил Хрдина.



Полиция ограничила движение трамваев, которое было остановлено на более чем 10 минут. Как именно произошла авария, сейчас выясняет дорожная полиция, вероятно, из-за столкновения с мотоциклом пострадал один автомобиль.