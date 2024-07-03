Чехия добавит 3,5 миллиарда крон на выплату пособий украинским беженцам
6 июля 2024
12:00
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Бюджет на выплату гуманитарного пособия беженцам из охваченной войной Украины в этом году увеличится на 3,5 миллиарда крон. Такое решение приняло правительство. Общая сумма может вырасти до 7,8 миллиарда в этом году.
«В то время, когда мы готовили государственный бюджет, не было уверенности в том, что временная защита будет продлена. Уже в прошлом году мы знали, что, скорее всего, придется увеличить бюджет министерства за счет расходов на гуманитарное пособие», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
По его словам, пособие выдается в основном людям, находящимся в уязвимом положении. «Маленькие дети, их родители, люди старше 65 лет или инвалиды», — добавил он.
Материалы, утвержденные правительством, показывают, что даже этого увеличения может оказаться недостаточно. На выплату пособий в бюджете был выделен 1 миллиард крон. Но к середине мая уже было потрачено 2,74 миллиарда. «В настоящее время общая потребность в незаложенных в бюджет средствах до конца года составляет от 6,3 до 6,8 миллиарда крон», — говорится в документе.
«Гуманитарное пособие — практически единственная финансовая помощь для людей с временной защитой», — добавил пресс-секретарь Министерства труда Якуб Аугуста.
Конец бесплатного жилья
Повышению расходов будет способствовать тот факт, что с сентября многие беженцы больше не будут жить бесплатно в государственном временном жилье.
«В связи с этим возникает необходимость скорректировать размер учитываемых расходов на жилье с помощью гуманитарного сбора, чтобы беженцы, особенно уязвимые, могли покрыть стоимость жилья на обычном рынке», — сказал он, добавив, что беженцы не могут пользоваться, например, жилищными льготами.
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