Чехия добавит 3,5 миллиарда крон на выплату пособий украинским беженцам

«В то время, когда мы готовили государственный бюджет, не было уверенности в том, что временная защита будет продлена. Уже в прошлом году мы знали, что, скорее всего, придется увеличить бюджет министерства за счет расходов на гуманитарное пособие», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).





По его словам, пособие выдается в основном людям, находящимся в уязвимом положении. «Маленькие дети, их родители, люди старше 65 лет или инвалиды», — добавил он.





Материалы, утвержденные правительством, показывают, что даже этого увеличения может оказаться недостаточно. На выплату пособий в бюджете был выделен 1 миллиард крон. Но к середине мая уже было потрачено 2,74 миллиарда. «В настоящее время общая потребность в незаложенных в бюджет средствах до конца года составляет от 6,3 до 6,8 миллиарда крон», — говорится в документе.





«Гуманитарное пособие — практически единственная финансовая помощь для людей с временной защитой», — добавил пресс-секретарь Министерства труда Якуб Аугуста.



Конец бесплатного жилья





Повышению расходов будет способствовать тот факт, что с сентября многие беженцы больше не будут жить бесплатно в государственном временном жилье.





«В связи с этим возникает необходимость скорректировать размер учитываемых расходов на жилье с помощью гуманитарного сбора, чтобы беженцы, особенно уязвимые, могли покрыть стоимость жилья на обычном рынке», — сказал он, добавив, что беженцы не могут пользоваться, например, жилищными льготами.