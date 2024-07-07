Преступник с ножом угрожал убить в Праге людей из-за национальности, в том числе детей

Пресс-секретарь полиции Ян Данек сообщил, что его коллег вызвали очевидцы в парк у станции метро «Влтавская» незадолго до 19:00 по линии экстренной помощи.





«Мужчина нападал на людей и угрожал убить из-за их этнической принадлежности. Все это происходило в присутствии четырех несовершеннолетних детей, и он использовал нож, который достал из кобуры на поясе», — сказал пресс-секретарь, добавив, что сотрудники полиции обезвредили мужчину, применив силу закона. Офицеры не уточнили, какой национальности был мужчина.





«У него были изъяты нож и катана с 50-сантиметровым лезвием. После этого подозреваемый был доставлен в полицейский участок, но по дороге в автомобиле опять начал угрожать полицейским», — отметил Данек.





Катана — это оружие родом из Японии, самурайский меч. Полиция не уточнила, было ли оружие в данном случае оригиналом или репликой.





У арестованного 36-летнего мужчины уровень алкоголя в крови составил 1,8 промилле. Полиция рассматривает дело в порядке упрощенного производства, и мужчине грозит до трех лет лишения свободы.