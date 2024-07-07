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Преступник с ножом угрожал убить в Праге людей из-за национальности, в том числе детей

Новости 420on
9 июля 2024
09:30
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Вооруженный ножом мужчина был обезврежен полицией в Праге. По словам свидетелей, в парке он угрожал группе людей смертью. Ему не понравилась их национальность, среди них были и дети.
Пресс-секретарь полиции Ян Данек сообщил, что его коллег вызвали очевидцы в парк у станции метро «Влтавская» незадолго до 19:00 по линии экстренной помощи.

«Мужчина нападал на людей и угрожал убить из-за их этнической принадлежности. Все это происходило в присутствии четырех несовершеннолетних детей, и он использовал нож, который достал из кобуры на поясе», — сказал пресс-секретарь, добавив, что сотрудники полиции обезвредили мужчину, применив силу закона. Офицеры не уточнили, какой национальности был мужчина.

«У него были изъяты нож и катана с 50-сантиметровым лезвием. После этого подозреваемый был доставлен в полицейский участок, но по дороге в автомобиле опять начал угрожать полицейским», — отметил Данек.

Катана — это оружие родом из Японии, самурайский меч. Полиция не уточнила, было ли оружие в данном случае оригиналом или репликой.

У арестованного 36-летнего мужчины уровень алкоголя в крови составил 1,8 промилле. Полиция рассматривает дело в порядке упрощенного производства, и мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
преступность полиция Чехия Прага дети

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