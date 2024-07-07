Преступник с ножом угрожал убить в Праге людей из-за национальности, в том числе детей
9 июля 2024
09:30
1049
Вооруженный ножом мужчина был обезврежен полицией в Праге. По словам свидетелей, в парке он угрожал группе людей смертью. Ему не понравилась их национальность, среди них были и дети.
Пресс-секретарь полиции Ян Данек сообщил, что его коллег вызвали очевидцы в парк у станции метро «Влтавская» незадолго до 19:00 по линии экстренной помощи.
«Мужчина нападал на людей и угрожал убить из-за их этнической принадлежности. Все это происходило в присутствии четырех несовершеннолетних детей, и он использовал нож, который достал из кобуры на поясе», — сказал пресс-секретарь, добавив, что сотрудники полиции обезвредили мужчину, применив силу закона. Офицеры не уточнили, какой национальности был мужчина.
«У него были изъяты нож и катана с 50-сантиметровым лезвием. После этого подозреваемый был доставлен в полицейский участок, но по дороге в автомобиле опять начал угрожать полицейским», — отметил Данек.
Катана — это оружие родом из Японии, самурайский меч. Полиция не уточнила, было ли оружие в данном случае оригиналом или репликой.
У арестованного 36-летнего мужчины уровень алкоголя в крови составил 1,8 промилле. Полиция рассматривает дело в порядке упрощенного производства, и мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
9 ИЮЛЯ 2024
416
Четыре человека погибли и один получил ранения в результате столкновения с поездами в ночь на 9 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь железнодорожной администрации Чехии Павел Тесарж.
19:30
8 ИЮЛЯ 2024
1099
В результате очередного ракетного удара России по Украине вслед за детской больницей «Охматдыт» пострадал роддом в Киеве, пишут местные СМИ. Здание было сильно повреждено осколками сбитых ракет....
18:00
8 ИЮЛЯ 2024
538
Согласно нескольким недавним опросам, более половины чехов имеют опыт инвестирования. За последнее десятилетие их число примерно удвоилось. В основном они доверяют инвестициям в акции, облигации,...
16:30
8 ИЮЛЯ 2024
741
Чешские издатели серьезно обеспокоены мнением Европейского совета по защите данных (EDPB), который не приемлет модель «соглашайся или плати» в контексте защиты данных. EDPB утверждает, что выбор...
15:45
8 ИЮЛЯ 2024
1824
В итоге ее рассудок помутился, а интеллектуальная зрелость упала до уровня 10-летнего ребенка. Так эксперт Гана Ортманнова рассказала в понедельник Региональному суду в Пльзене о 14-летней девочке,...
15:00
8 ИЮЛЯ 2024
1827
Временные работники не очень заинтересованы в ручном труде, но при более высокой зарплате их можно было бы найти, считают HR-специалисты. Они прокомментировали ситуацию, связанную с нехваткой...
14:00
8 ИЮЛЯ 2024
1885
Удар по детской больнице в Киеве и многих другим городам Украины является доказательством того, что Россия президента Владимира Путина не остановится ни перед чем. Об этом заявил президент Чехии...
11:35
8 ИЮЛЯ 2024
1646
В понедельник утром Россия нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по Украине, в результате чего по всей стране прозвучали сигналы тревоги. Одна из ракет попала в здание детской больницы...
10:30
8 ИЮЛЯ 2024
1333
В Чехии ожидается рабочая неделя с тропическими температурами. В среду температура воздуха может достигать 36 градусов по Цельсию. Жара будет сопровождаться грозами. В выходные дни температура...
09:30
8 ИЮЛЯ 2024
972
По меньшей мере 34 человека получили травмы на фестивале в Йиглаве в ночь на 7 июля 2024 года в давке у входа. Люди в панике покидали территорию, когда крыша надувного шатра начала провисать.
08:00
8 ИЮЛЯ 2024
728
Хранение денег у нотариуса, например при покупке недвижимости в Чехии, должно стать более безопасным и прозрачным, чем раньше. Нотариальная палата объявила, что с лета будет более строго следить за...
17:00
7 ИЮЛЯ 2024
1191
Чешские депутаты Йиржи Карбол и Элишка Ольшакова утверждают, что оплатили покупку квартир из своих сбережений. Однако ни один из них не указал в своих обязательных декларациях об имуществе, что у...
15:00
7 ИЮЛЯ 2024
1788
Группу чехов и поляков унесло сильным ветром на матрасе в море с хорватского курорта Пакостане на соседний остров Пасман. В ситуацию пришлось вмешаться спасателям, которые прибыли за туристами на...
11:00
7 ИЮЛЯ 2024
975
Министр финансов Чехии Збынек Станюра (ODS) хочет договориться со своими партнерами по коалиции об отмене так называемого налога на прибыль. В интервью Чешскому телевидению он заявил, что доходы...
09:30
7 ИЮЛЯ 2024
839
Дерево упало на двух человек на улице У Кемпинку в пражском районе Браник. Мужчина в возрасте 30 лет получил множественные травмы, в том числе серьезную травму головы. Ему пришлось проводить...