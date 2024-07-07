Сотрудники аэропорта пока не будут бастовать, переговоры с профсоюзами продолжатся

Это в том числе профсоюза наземного и воздушного транспорта (OSPLD), который в понедельник объявил чрезвычайную забастовку в Пражском аэропорту. Марек Седлак, вице-президент OSPLD, подтвердил продолжение переговоров. Объявление о забастовке остается в силе.





«Эта организация (OSPLD) предъявила нам конкретные требования, мы встретимся на этой неделе и примем по ним решение», — сказал Выходский, добавив, что переговоры с профсоюзными активистами продолжатся во вторник 16 июля. Руководство аэропорта и профсоюзы выяснят, какие требования реалистичны, а какие нет. Седлак сказал, что забастовочное предупреждение, объявленное OSPLD, остается в силе.





В пражском аэропорту работает около 2700 человек, согласно информации на его сайте. OSPLD объединяет около 400 из них и является крупнейшим из четырех профсоюзов, объединяющих работников аэропорта Рузине, по словам Седлака.





Причиной объявления забастовки, по словам Седлака, является многолетнее непрофессиональное управление аэропортом «Рузине» в области персонала и управления человеческими ресурсами. Транспортный профсоюз (OSD), который также объединяет сотрудников аэропорта, напротив, не согласен с объявлением забастовки, так как аэропорт регулярно общается с сотрудниками и профсоюзами, по словам председателя OSD Власты Палловой.





Чистая прибыль аэропорта Праги в прошлом году составила 1,5 млрд крон, что на 1,2 млрд крон больше, чем в предыдущем году. По сравнению с 2019 годом, предшествовавшим пандемии ковид-19, прошлогодний результат все еще ниже примерно на 1,5 миллиарда чешских крон, когда чистая прибыль компании составляла 3 миллиарда крон. Валовая операционная прибыль аэропорта (EBITDA) в прошлом году составила 3,1 млрд чешских крон, что на 900 млн чешских крон больше, чем в прошлом году.