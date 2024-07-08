Детская площадка на крыше торгового центра Máj в Праге закрылась через несколько дней: не было разрешения
10 июля 2024
10:30
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Красочная игровая площадка на пятом этаже торгового центра Máj в центре Праги, который открылся 24 июня после двухлетней реконструкции, недолго радовала детей. Застройщик построил ее без разрешения, поэтому ее пришлось закрыть.
По словам пресс-секретаря администрации Праги 1 Каролины Шнайдеровой, застройщик обратился за разрешением только после завершения работ и торжественного открытия здания. Изначально на территории, где были установлены горка, скалодром и дорожка для электромобилей, должна была располагаться парковка.
«В связи с этими фактами строительное управление Праги 1 в конце прошлого месяца инициировало процедуру демонтажа», — подтвердила пресс-секретарь издания Hospodářské noviny. В связи с тем, что застройщик впоследствии обратился за дополнительным разрешением на строительство, строительное управление приостановило разбирательство и попросило застройщика предоставить обязательные заключения соответствующих органов, таких как органы охраны памятников, пожарные и санитарные службы, добавила она.
Если они представят все необходимые заключения, то, возможно, изменение будет дополнительно разрешено, сказала пресс-секретарь. В противном случае ему будет предложено демонтировать площадку и привести помещение в соответствие с первоначальным разрешением. В любом случае застройщику грозит штраф. Максимальный штраф составляет до одного миллиона крон.
Ошибка, по словам застройщика, которым является компания Amadeus Real Estate, произошла со стороны подрядчика открытой игровой площадки.
«По всей видимости, он неправильно оценил установку мобильного игрового оборудования на террасе как неструктурное изменение, которое обычно не подлежит разрешительной процедуре. В данном случае, к сожалению, мы только задним числом узнали, что подрядчик должен был обсудить этот вопрос в рамках стандартной процедуры, учитывая, что речь идет о памятнике культуры», — цитирует Hospodářské noviny Мартина Клана, члена совета директоров компании. «
Мы уже работаем над исправлением этой формальной ошибки и обсуждаем корректировку со всеми заинтересованными органами и строительным ведомством», — заверил он.
Особняк, принявший первых посетителей в 1975 году, был куплен компанией Amadeus Real Estate в 2019 году. Реконструкция обошлась в 4,5 миллиарда чешских крон. Теперь в здании девять этажей развлечений, игр и впечатлений. Аркада на первом этаже разделена на 25 коммерческих помещений.
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