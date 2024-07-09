Психическое состояние убийцы с философского факультета ухудшилось во время ковида

На приемах он признавался врачу, что у него не только были суицидальные намерения, но в приступах ярости он иногда думал об убийстве отца и даже о возможном причинении вреда другим людям.





Однако, как говорят, он преуменьшал эти мысли во время бесед с психиатром и впоследствии исключил их. 21 декабря прошлого года этот же человек действительно застрелил собственного отца в его доме недалеко от Кладно, а затем убил 14 человек и ранил более двух десятков в здании философского факультета Карлова университета. Несколькими днями ранее он застрелил мужчину и его двухмесячную дочь в лесу Клановице.





Давид К. впервые обратился к этому специалисту в середине сентября прошлого года. Ему показалось, что подруга, которая записала его на прием к психиатру, беспокоилась о нем больше, чем он сам. Перед психиатром он преуменьшил значение их отношений, хотя молодая женщина, очевидно, сыграла важную роль не только в его жизни, но и во всем деле о стрельбе в университете.





«В ответ на мой вопрос о подруге, которая его привела, он сказал, что на самом деле они не были близки и общались урывками», — сообщил врач полицейским в официальном протоколе заявления.





Между тем, той же подруге Давид К. постоянно отправлял тревожные сообщения о том, что, по его мнению, он что-то замышляет, а в тот роковой день — что хочет покончить с собой и направляется в Прагу. Именно она затем сообщила в полицию.





Неприятности в подростковом возрасте





По имеющимся данным, в прошлом он говорил своей подруге, что недоволен своей жизнью, учебой и общением, а также упоминал, что у него были мысли о самоубийстве.





Во время первой встречи в сентябре этого года молодой человек сказал врачу, что начал ощущать трудности с началом учебы в университете. Но в ходе следующих трех встреч, по ее словам, стало ясно, что проблемы у него были как минимум с подросткового возраста.





«Он сказал мне, что не может наладить отношения со сверстниками, что у него это никогда не получалось, что у него ухудшилось самочувствие примерно со времени карантина во время ковида, когда он замкнулся в себе», — рассказала психиатр полиции.





Он также рассказал, что испытывал скуку, одиночество, не получал удовольствия от чего-либо в течение нескольких лет, не имел увлечений, близких людей, у него было плохое настроение, отсутствовало чувство цели и он не мог испытывать радость.





Он также рассказал врачу, что примерно с весны 2022 года у него начали появляться мысли о том, чтобы покончить с жизнью.





«Он заявил, что обдумывал конкретный способ и уже приобрел веревку. Он также рассказал, что рассматривал возможность покончить с жизнью после госэксзаменов, но затем в ходе беседы сообщил, что не планирует покончить с жизнью сейчас, но все же даст шанс психотерапевтическому лечению или медикаментам», — рассказал эксперт.





Он винил в своих ошибках других





По ее словам, в общении с врачом потенциальный убийца вел себя нормально, старался быть вежливым, но в то же время был очень пассивен в общении с ней. Его контакт с реальностью не был нарушен, только его личность, как говорят, имела нарциссические черты и была построена таким образом, что «он винил в своих ошибках других».





Врач договорилась с Давидом К. о сочетании фармакологического и психотерапевтического лечения.





Примерно через шесть недель, на третьем приеме, он сказал ей, что лекарства, которые ему назначили, «немного помогают» и что «депрессивные приступы» прошли. Его настроение также не было таким негативным. Они затронули тему гнева и того, что он испытывает его в ответ на внешний стимул.





«На пике переживания ярости он признался, что время от времени думает об убийстве отца. Когда его спросили, убивал ли он также других людей, он ответил, что нет. Он описал эти мысли в основном после ссоры с родителями. Хотя вначале он сказал, что у него не было мыслей о причинении вреда другим людям, позже он признался, что в какой-то момент у него появлялись мысли о причинении вреда кому-то еще. Впоследствии он исключил, что действительно хотел это сделать», — пояснил психиатр.





Что касается его отношений с родителями, Давид К., как сообщается, признался, что чувствует давление с их стороны, чтобы больше общаться. Однако он отказался от предложения врача о совместных беседах с родителями.





«Он описал свои отношения с семьей как отношения с самыми близкими людьми, но у него не было более глубоких отношений с ними. Своих сестру и мать он называл генералами в семье, — добавила психиатр.





Он был пассивным и несговорчивым





Она призналась, что молодой человек был не очень сговорчив с ней во время сессий, он не искал активных решений, и все темы для разговора придумывала она. Сам по себе студент также не хотел говорить о своих увлечениях. Он лишь упомянул, что учеба на философском факультете — одно из немногих занятий, которое хотя бы отчасти приносит ему удовлетворение и дает ощущение цели.





Отвечая на вопросы полиции, врач отрицал, что Давид К. хоть словом обмолвился о том, что у него есть или есть лицензия на огнестрельное оружие, или что он имеет какое-либо отношение к оружию.





Однако, согласно более поздней информации, весной прошлого года он уже легально зарегистрировал и владел восемью единицами оружия, включая длинноствольное. Более того, он получил лицензию на огнестрельное оружие еще до этого, в начале прошлого года.





Однако психиатр не мог этого заподозрить, равно как и не мог предупредить об этом терапевта студента, который впоследствии дал ему разрешение на получение лицензии на огнестрельное оружие. Более того, молодой человек отказался назвать ей свое имя, когда его спросили, и не объяснил, почему он так поступил.





После четырех встреч с этим психиатром и одной с другим психологом молодой человек, по словам обоих, либо вообще не явился на прием, либо отменил его.