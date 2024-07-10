Чешская почта начала доставлять посылки и в домашние ящики

Домашний ящик похож на большой почтовый ящик, в нем есть отверстие для опускания писем, но чтобы открыть его, нужно ввести PIN-код на клавиатуре. Его можно установить в семейных домах или даже в многоквартирных домах, если для него есть подходящее место. Один ящик может быть общим для нескольких семей, если они доверяют друг другу.





«Эта услуга уже работает, и жители домов, оборудованных домашними ящиками, могут пользоваться ее преимуществами. Преимущества домашних ящиков заключаются в том, что они работают круглые сутки, пользователи могут забирать свои посылки в любое время, и им не нужно никуда идти», — сказал Иво Высудил, представитель почтового отделения.





На практике доставка осуществляется путем отправки курьеру PIN-кода ящика, а затем смены PIN-кода.





«Отправка из домашних ящиков пока не работает, но мы рассчитываем запустить ее в конце этого года», — сказал представитель почтового отделения. Отправка должна работать благодаря разрабатываемому мобильному приложению, а в некоторых ящиках можно будет печатать адресные этикетки.





В Чехии домашние почтовые ящики производятся в основном компанией OX Point в Пелгржимове, дочерней компанией Conteg Group, или Furtodo в Остраве. Боксы не совсем дешевые, меньшая версия стоит около 5 000 крон. Производители также обещают коробки с охлаждением, подходящие для доставки еды из интернет-магазинов, но они будут в разы дороже.





Поставщики боксов в сотрудничестве с застройщиками ориентируются в основном на новые многоквартирные дома, где подобные боксы должны стать стандартом в будущем. Что касается старых многоквартирных домов, размещению в них домашних боксов могут помешать недостаток места, правила безопасности и т.д.