В Чехии украинец хотел «выкупить» пьяного водителя из беды и предложил полицейским сто тысяч крон

Сотрудники полиции остановили автомобиль Nissan Qashqai, в котором Семьяновский был пассажиром, после часа ночи 12 марта этого года на площади в Горшовском Тыне. После того как у водителя Светланы Л. был обнаружен алкоголь в крови, обвиняемый вмешался и предложил сотрудникам правоохранительных органов деньги.



«Намереваясь избежать ответственности за нарушение, он сначала спросил полицейских, выключены ли у них камеры. Затем он сказал им, что заплатит 100 000 чешских крон за то, что они не решат этот вопрос», — говорится в обвинительном заключении.



Судья отправил иностранца под стражу. Прокурор освободил Семьяновского через месяц, заключив с ним сделку о признании вины. И теперь суд ее утвердил.



«Подсудимому грозило наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Учитывая, что он является лицом, не имеющим судимости, суд считает, что одна лишь угроза наказания в сочетании со штрафом полностью соответствует общественной опасности совершенного им преступления. Поэтому суд считает согласованное наказание целесообразным», — заключил судья.