ФОТО: После грозы на шоссе D1 под Прагой образовался небольшой пруд





«На трассе D1 в направлении Праги мы принимаем меры в связи с образованием лагуны на проезжей части. Движение в этом районе сильно ограничено», — сообщили пожарные в сети X.





Судя по кадрам с места происшествия, в направлении Праги на проезжей части также есть вода, но там водители могут ехать по одной полосе. Однако в направлении от Праги они вынуждены ехать по травянистому участку возле барьеров.





Ограничения движения поездов





Согласно информации на сайте Чешских железных дорог, сегодня днем упавшие на линии деревья остановили движение железнодорожного транспорта в Центральной Чехии на линии Прага-Черчаны между Врани-над-Влтавой (которая уже проходима) и Давли, а также на участке Чисовице-Меченице. Ожидается, что ограничения продлятся до вечера.







Непогода вызвала проблемы и на некоторых других линиях, например, у Гавличкува Брода в Высочине или у Противина в Южной Чехии на линии Пльзень — Ческе-Будеёвице.