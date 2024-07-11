Предприниматель хотел тайно экспортировать автомобили из Чехии в Россию в обход санкций, суд вынес приговор

В мае 2022 года теплицкий бизнесмен российского происхождения Владимир Лихутин пытался тайно вывезти в Россию три автомобиля премиум-класса Mercedes-Benz, Audi и BMW. Теперь он расплачивается за это. С марта 2022 года экспорт автомобилей из ЕС в Россию стоимостью более 50 000 евро каждый (более 1,25 миллиона крон) запрещен, за исключением машин скорой помощи.





Лихутин — первый человек, осужденный в Чехии за нарушение санкций против путинского режима, оккупировавшего часть Украины. Апрельский приговор, вынесенный Лихутину Теплицким районным судом, вступил в силу в июне.





Между тем, защитник Личутина Леонид Кушнаренко ранее заявил, что он и его подзащитный рассмотрят возможность подачи апелляции, но, судя по всему, они ее не подавали. Seznam Zprávy спросил Кушнаренко о причинах такого решения, но тот не ответил на запрос.





Таким образом, применяется первоначальный приговор, согласно которому Лихутин должен заплатить штраф в размере 300 000 крон за совершенное преступление, в то же время ему запрещено торговать автотранспортом в течение следующих 20 месяцев, и с него будет конфисковано в пользу государства около 132 000 евро (около 3,3 миллиона крон), которые он получил от российских клиентов в качестве предоплаты за автомобили на свой банковский счет.





По большинству дел ведется расследование





Можно ожидать, что и другие дела, подобные делу Лихутина, в конечном итоге дойдут до суда. Однако, как заявила главный прокурор Праги Ленка Брадачова, большинство дел о преступлениях, связанных с нарушением международных санкций, все еще находятся на стадии расследования, поэтому уголовное преследование конкретных лиц пока не начато.





«Большая продолжительность уголовного процесса объясняется главным образом тем, что в этих делах необходимо международное судебное сотрудничество», — сказала Брадачова в интервью Seznam Zprávy.





Попытки экспорта автомобилей класса люкс не уникальны, сказала она. Среди других расследуемых дел — сложные финансовые операции, связанные с переводом средств лиц, находящихся под санкциями, сделки с товарами, подпадающими под санкции, или сделки с так называемыми товарами двойного назначения.





Слова Ленки Брадачовой о сложности расследования подтвердил изданию Seznam Zprávy Радек Бартош, заместитель главного прокурора в Оломоуце. По его словам, прокуроры продолжают надзирать за предварительным производством в общей сложности по пяти «санкционным» делам. Однако в четырех из этих случаев проводились или проводятся «только» следственные действия. Речь идет, например, о спорном экспорте машин или запасных частей к ним или о подозрениях в выводе активов из организации, тайно контролируемой лицом, внесенным в санкционный список.

По словам Бартоша, два дела уже отложены полицией, которая пришла к выводу, что в них нет подозрений в совершении преступления, а два других все еще находятся в стадии расследования.





Как отметил депутат, Высшая государственная прокуратура в Оломоуце пока ведет только одно дело, в отношении трех физических и двух юридических лиц.





«Оно было возбуждено в марте 2024 года, сейчас ведется следствие. Преследуемые деяния оцениваются как попытка совершить уголовное преступление в виде нарушения правил контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения или как участие в попытке совершить это уголовное преступление», — сказал Радек Бартош.





Возвращение денег в Россию нежелательно





Изощренность некоторых коммерсантов в обходе санкций ЕС продемонстрировал случай с Владимиром Лихутиным.





Теплицкий бизнесмен, владелец транспортно-экспедиционной компании, предусмотрел все, чтобы поставлять автомобили российским клиентам не напрямую, а через подставных лиц в Белоруссии, на чьи имена временно (намеренно) регистрировались машины.





Лихутин формально оформлял на их имена налоговые документы, которым, однако, предшествовала выдача авансовых счетов-фактур фактически предполагаемым покупателям, проживающим на территории Российской Федерации, которые на основании авансовых счетов-фактур отправляли платежи на банковский счет ответчика, говорится в письменном решении судьи Даны Коларжовой.





Подготовленные сделки с автомобилями в итоге не были завершены, так как банк Лихутина в сотрудничестве с шифровальщиками из Управления финансового анализа заблокировал платежи.





Из вышеупомянутого судебного решения также следует, что один из российских клиентов, некий Денис А. (покупатель автомобиля BMW), в 2023 году сам подал иск к Лихутину о неосновательном обогащении в размере 61 222 евро плюс проценты за просрочку платежа. Он утверждал, что заказал у Личутина автомобиль, отправил ему оговоренные деньги, но, несмотря на неоднократные звонки бизнесмена, не получил машину и не смог вернуть деньги.





В итоге чешский суд в ходе другого судебного разбирательства постановил, что это действительно неосновательное обогащение и что Личутин «теоретически» должен вернуть деньги россиянину.





Однако суд также установил, что российский заказчик также знал, что предполагаемая торговля через белорусских посредников была незаконной, поэтому возврат изъятых средств из Чехии в Россию «не является желательным следствием». Справедливым решением, по мнению суда, является конфискация дела в пользу государства, чтобы ни одна из сторон не получила выгоды.





Нет причин для лишения ПМЖ





Оценивая дело в целом, Теплицкий суд пришел к выводу, что для исправления подсудимого Лихутина достаточно наказания воспитательного характера. В его пользу сыграл тот факт, что он признал свою вину в ходе судебного процесса и не был ранее судим. Существовала также возможность лишить его постоянного места жительства в Чехии (Личутин живет в Чехии с 2010 года), но суд счел, что в данном случае для этого нет законных оснований.





«У ответчика стабильная и прочная семья, работа и экономическое положение в Чешской Республике. Он самокритично отнесся к совершенному им преступлению, признал свою вину, и можно предположить, что он должным образом исполнит назначенное наказание», — сказала судья суда Теплице Дана Коларжова в заключении своего письменного приговора Владимиру Лихутину.