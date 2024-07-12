Письмо стрелка с философского факультета: он хотел убить больше людей в Клановице

В письме убийца рассказал, что в пятницу, 15 декабря, он вошел в Клановицкий лес с намерением убить. Он написал, что в тот момент застрелил бы любого, кто «встал бы у него на пути».





Однако, войдя в лес и блуждая по нему, Давид К. долгое время никого не мог встретить. Он, по его собственным словам, был раздражен от суеты, пока не наткнулся на детскую площадку, где находились женщина и двое детей.





Убийца признался в письме, что решил их убить, но сомневался в своих навыках стрельбы и эффективности приготовленного оружия. Поэтому он решил использовать более эффективный пистолет, спрятанный в рюкзаке.





Спрятавшись в стороне от игровой площадки на краю леса, он попытался подготовить второй пистолет, зарядить его и установить на него глушитель, что, по его словам, у него не очень хорошо получалось. К тому времени, как он закончил, он увидел молодого отца с коляской — своих жертв, спускавшихся по главной тропинке. Лишь по счастливой случайности ничего не подозревающая мать с двумя детьми на детской площадке не лишилась жизни.





Он был напуган сиренами





Давид К. признался в тексте, что он думал о том, чтобы стрелять в других людей после уже совершенного убийства отца и дочери в коляске. По его словам, он думал «ликвидировать» еще одну случайную пару с коляской, которую встретил по дороге в Увалы.





«Однако звук сирен вдалеке окончательно убедил меня не испытывать судьбу без необходимости и оставить их в покое», — написал будущий массовый убийца с философского факультета в своем письме.





Согласно постановлению полиции о прекращении дела, Давид К. написал это письмо в ночь на роковое 21 декабря, когда он сначала застрелил собственного отца дома утром, а затем убил 14 человек в здании факультета днем, после чего покончил с собой.





Полиция обнаружила письмо в электронном виде на компьютере студента. Файл был создан через полчаса после полуночи 21 декабря, заключили следователи.





Примерно в 11:15 того же дня Давид К. открыл файл и, предположительно, распечатал его. Это же письмо было обнаружено полицейскими после стрельбы прямо на 4-м этаже здания философского факультета в черной сумке на колесиках, в которой убийца пронес в здание оружие, боеприпасы и другое снаряжение.

В тексте студент подробно описывает только двойное убийство в Клановице и все, что предшествовало ему и последовало за ним в тот день.





Ни слова о мотиве





Однако в письме ни слова не говорится о планах устроить стрельбу на факультете, хотя это произошло в тот же день, когда он написал документ. Также в письме не упоминается, почему Давид К. вообще убивал.





«Подозреваемый не комментировал в письме мотивы своих действий в любом из преступлений, которые он совершил или планировал совершить. Он лишь подтвердил, что не знаком с потерпевшими из Клановицкого леса, никогда не вступал с ними в контакт и пришел в лес с намерением убить кого-либо», — отметил в постановлении следователь по делу. Он добавил, что молодой человек выбрал жертв совершенно случайно.





По данным полиции, Давид К. думал о поездке в Клановицкий лес в течение нескольких дней, нашел железнодорожную станцию в Клановице и маршрут в интернете и на своем мобильном телефоне.





Тот факт, что, несмотря на письменное признание, убийца не объяснил, почему он стрелял в случайных людей в Клановице и почему собирался убить десятки других на факультете, удивил даже эксперта-психолога, который делал оценку его личности для полиции. Он отметил, что в случае с Давидом К. наблюдается «поразительная двусмысленность мотивов».





«С внешней точки зрения, у него не было видимых причин для действий, которые он собирался совершить. Он также не оставил вразумительного объяснения своих мотивов», — говорится в отчете следователя.





Мотивы можно искать в информации, которую Давид К. предоставил во время четырех сеансов с психиатром позапрошлой осенью. Там, по словам эксперта, его размышления о самоубийстве обострились, он также признался в мыслях об убийстве в отношении своего отца и другой цели, которая никак не ожидала этого.





Ненависть и месть





«Эксперт определил основную мотивационную цепочку так: чувство несправедливости — обида/ненависть — мысли о мести/наказании — намерение убить», — говорится в полицейском документе.





Эксперт также установил, что по крайней мере в течение последнего года для стрелка было характерно «длительное и сильное побуждение к убийствам», основанное на чувствах несправедливости, обиды и ненависти. По его словам, убийцу можно охарактеризовать как «психопатологического школьного стрелка, то есть преступника с нарушенной личностью».





Письмо убийцы выглядит как своего рода эссе, где стиль и используемые выражения свидетельствуют о высоком интеллекте преступника, но в то же время о его холодности и отсутствии каких-либо серьезных эмоций, за исключением признания и замалчивания некоторых собственных неумелостей в отношении стрельбы, заряжания пистолета и установки глушителя.





Лицензия на оружие проще водительских прав?





В письме, адресованном непосредственно полиции, он также указал, где детективы могли найти орудие убийства и рюкзак, который был при нем, — на территории его дома у Кладно.





Он также признался, что получил лицензию на огнестрельное оружие «непосредственно для совершения убийства». Он получил ее в мае прошлого года и затем легально приобрел в общей сложности восемь единиц оружия.





«Честно говоря, несмотря на мою техническую неумелость, тесты на получение лицензии на огнестрельное оружие дались мне гораздо легче, чем тесты на вождение», — написал убийца в своем письме, охарактеризовав систему получения лицензии на огнестрельное оружие в Чехии. Сейчас законодатели планируют ужесточить условия для получения лицензии на оружие.