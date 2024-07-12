Полиция разыскивает украинца, подозреваемого в нападении с ножом в Праге. Он может быть опасен



Полиция также опубликовала фотографию вероятного преступника.





Нападение с ножом произошло в ночь на 15 июля на Жижковской площади в Праге. Между тремя иностранцами произошла потасовка. «Конфликт вылился в нападение с ножом на одного из пострадавших, который в результате получил серьезные травмы», — сказала пресс-секретарь полиции Кристина Соукупова.





Второй мужчина, пытавшийся помешать преступникам, также получил ранения. Однако при этом он порезался о разбитое стекло двери. «Преступник впоследствии скрылся с места происшествия», — сказала Соукупова.





Один из нападавших получил ножевые ранения и был доставлен в ближайший травматологический центр в очень тяжелом состоянии, сообщила представитель службы скорой помощи Яна Поштова. Второй мужчина получил резаные раны рук.





Криминалисты интенсивно расследуют дело, в частности, разыскивают подозреваемого мужчину. Согласно обнародованной информации, им является Александр Никишенко, украинец в возрасте 40 лет. В базе данных полиции он числится как опасный. Его рост составляет около 180 сантиметров, а телосложение — среднее.





«Если вы располагаете какой-либо информацией о нынешнем местонахождении разыскиваемого, пожалуйста, сообщите об этом по номеру 158. Поскольку он является опасным преступником, ни в коем случае не пытайтесь задержать его самостоятельно», — добавила представительница пражской полиции.