Легковой автомобиль за 500 крон, трактор за 10 тысяч. В Либерце очень быстро распродали авто с разборки
15 июля 2024
22:00
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Потертый капот, треснутое стекло или кривой бампер. Citroen, Peugeot, Fiat, Audi, Mercedes Benz, а также трактор Daf или полуприцепы. Восемнадцать автомобилей привлекли десятки покупателей на аукционе в Либереце. Город выставил на торги автомобили, которые были отбуксированы с улиц и брошены владельцами на произвол судьбы. Предложение было разнообразным, а интерес — большим.
Самая низкая цена за один из автомобилей составляла 500 чешских крон, а за 25 000 чешских крон можно было купить полуприцепы. Только один автомобиль не был продан, за остальные буквально шла борьба между претендентами. Например, темный Peugeot 307, предлагавшийся за тысячу крон, в итоге был куплен новым владельцем за 28 500 крон, или синий Citroen Berlingo по стартовой цене в десять тысяч крон поднялся в результате торгов до 52 000 крон. Трактор Daf, предлагавшийся за десять тысяч, также был продан за аналогичную сумму, и за него боролись два претендента. Более удачливый в итоге заплатил за него 51 тысячу крон. Менее чем за час торгов все транспортные средства были проданы.
«Я считаю, что аукцион прошел очень успешно. Только одна машина не была продана, а там, где был потенциал, мы получили максимум возможного», — подытожил Петр Поланский, судебный исполнитель из Либерец, который руководил аукционом. Он также отметил, что интерес был выше, чем на первом аукционе год назад, когда пришло мало людей.
Незадолго до аукциона владелец черного металлика BMW 330 сделал ставку на автомобиль и забрал его, оплатив буксировку и стоянку.
Несколько автомобилей были выставлены на аукцион Иржи Подолинским из Либереца, который владеет автомастерской, а автомобили являются его хобби.
«Мы покупаем разбитые автомобили для гонок и на запчасти. Больше всего нас интересуют французские автомобили, потому что запчасти для них весьма дефицитны», — сказал Подолинский, добавив, что это не первый аукцион, в котором он принимает участие. «Он будет отреставрирован и превращен в ретро-автомобиль для трека. Примерно через три месяца машина будет пригодна для езды», — добавил новый владелец.
Представитель города остался доволен результатом аукциона. «Главное, что машины исчезли с улиц, и цены хорошие, хотя сумма не покроет всех расходов, но, конечно, частично их окупит», — сказал Иржи Шольц (ANO), заместитель мэра Либереца.
В Либереце хотят продолжить такие аукционы. На улицах появляется все больше и больше машин, и люди активно сообщают об их появлении. Желающие смогут снова купить брошенные автомобили на публичных торгах примерно через год.
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