Чешские СМИ: Украинцы больше не могут избежать призыва в армию, игнорируя повестку

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, впоследствии эти лица могут быть объявлены в розыск, сообщает УНИАН. До сих пор граждане должны были получать повестки лично под роспись.



«Если (теперь) человек проигнорирует повестку в течение определенного времени, его объявят в розыск», — подтвердила представитель Минобороны. Такой статус сразу же отобразится в мобильном приложении «Резерв+».



«Данные этих людей действительно появятся в списке разыскиваемых, если они будут игнорировать повестки и правила воинского учета. Это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять», — сказал Черногоренко.



Украинцам призывного возраста, которые не обновят необходимые данные к установленному сроку, грозят штрафы. «К сожалению, нет четкого инструмента их применения, потому что выносится постановление об административном правонарушении, нужно принять это постановление, заплатить штраф и так далее», — отметила она.



За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предполагается штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен (9 600 крон).