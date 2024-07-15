Чешские СМИ: Украинцы больше не могут избежать призыва в армию, игнорируя повестку
16 июля 2024
18:00
1413
Со вторника в Украине вступили в силу более строгие правила вручения повесток в рамках мобилизации военнослужащих. Теперь они будут считаться доставленными, даже если адресат не забрал их в почтовом отделении. Также во вторник истек срок, в течение которого украинцы должны были обновить данные об адресе. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.
По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, впоследствии эти лица могут быть объявлены в розыск, сообщает УНИАН. До сих пор граждане должны были получать повестки лично под роспись.
«Если (теперь) человек проигнорирует повестку в течение определенного времени, его объявят в розыск», — подтвердила представитель Минобороны. Такой статус сразу же отобразится в мобильном приложении «Резерв+».
«Данные этих людей действительно появятся в списке разыскиваемых, если они будут игнорировать повестки и правила воинского учета. Это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять», — сказал Черногоренко.
Украинцам призывного возраста, которые не обновят необходимые данные к установленному сроку, грозят штрафы. «К сожалению, нет четкого инструмента их применения, потому что выносится постановление об административном правонарушении, нужно принять это постановление, заплатить штраф и так далее», — отметила она.
За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предполагается штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен (9 600 крон).
«Если (теперь) человек проигнорирует повестку в течение определенного времени, его объявят в розыск», — подтвердила представитель Минобороны. Такой статус сразу же отобразится в мобильном приложении «Резерв+».
«Данные этих людей действительно появятся в списке разыскиваемых, если они будут игнорировать повестки и правила воинского учета. Это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять», — сказал Черногоренко.
Украинцам призывного возраста, которые не обновят необходимые данные к установленному сроку, грозят штрафы. «К сожалению, нет четкого инструмента их применения, потому что выносится постановление об административном правонарушении, нужно принять это постановление, заплатить штраф и так далее», — отметила она.
За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предполагается штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен (9 600 крон).
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