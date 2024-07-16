Женщина попала под машину после конфликта в Брно и отсудила 3 000 крон за испорченную прическу
19 июля 2024
11:00
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Жительнице Брно не дали сполна насладиться новой прической. Она заплатила 15 000 крон за плетение косичек, окрашивание и другие работы, но на следующий вечер оказалась зажатой под машиной после пьяной драки в центре города. В суде она, помимо прочего, потребовала компенсации за повреждение локонов, которые ей пришлось восстанавливать еще за 5 000.
Судьям пришлось рассматривать необычный иск в деле, начавшемся с драки в центре Брно, в ходе которой молодому человеку нанесли несколько ударов. Нападавший и другие люди сели в такси и уехали, но пострадавший преследовал их на своей машине и по телефону помогал полицейским найти виновников драки. Как только такси остановилось, конфликт между группой нападавшего, в числе которых была женщина-парикмахер, и молодым человеком продолжился.
Парень, преследовавший группу, начал двигаться на автомобиле задним ходом, сбив при этом женщину, которая стояла за его машиной. С точки зрения суда, она, очевидно, делала это, чтобы остановить мужчину.
Сбитой женщине, подробности о которой пока не разглашаются, можно сказать сильно повезло. Автомобиль сбил ее, а затем переехал ее задним колесом, в результате чего она оказалась зажата под машиной. Женщина получила травмы головы и большую и глубокую ссадину на ноге.
Нога была обезображена практически непоправимо, и в силу материального положения у пострадавшей нет средств на косметическую операцию, которая хотя бы минимизировала дефект кожи, описал травму адвокат женщины, добавив, что женщина заслуживает 100 000 крон в качестве компенсации. Он добавил требование о выплате еще 100 000 крон за психологический ущерб и 88 000 крон за боль и страдания.
Городской суд Брно первым принял решение о наказании водителя, двигавшегося задним ходом, и о претензиях сбитой женщины, но и водитель, и женщина обжаловали его приговор. Дело пришлось пересматривать региональному апелляционному суду. Суд пришел к выводу, что водитель совершил причинение телесных повреждений по неосторожности, за что был приговорен к четырем месяцам лишения свободы с отсрочкой на 15 месяцев. Он не справился со своими обязанностями водителя и не проконтролировал ситуацию позади автомобиля при движении задним ходом.
Однако судьи присудили женщине только 3 300 крон за восстановление волос и 53 000 крон за боль и страдания. Остальные претензии были отклонены. Суд также указал, что женщина имела 40-процентную долю вины в аварии.
Безрассудное поведение жертвы, которая в данной конфликтной ситуации, возникшей не по вине подсудимого, встала за автомобилем в очевидной попытке помешать подсудимому покинуть место происшествия, также было обусловлено воздействием выпитого ею алкоголя, заключил судья, добавив, что в крови женщины было 1,12 промилле.
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