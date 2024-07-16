Бескомпромиссная австрийская полиция забрала машину у чеха за превышение скорости

В одном случае он ехал со скоростью 104 километра в час на участке дороги, где велись дорожные работы и где ограничение скорости составляло 30 км/ч. В другом месте радар также зафиксировал 104 км/ч, но вместо разрешенных 50 км/ч.



Офицерам удалось остановить 26-летнего чешского водителя и запретить ему продолжать движение. Водительское удостоверение было временно аннулировано, а автомобиль конфискован, говорится в пресс-релизе полиции, в котором добавляется, что правонарушение будет рассматриваться административными органами района Вайдхофен-ан-дер-Тайя. Австрийские власти не сообщили, о каком автомобиле идет речь и какова его приблизительная стоимость.



В Альпийской республике в этом году вступила в силу поправка к закону о дорожном движении, согласно которой власти конфискуют автомобиль водителя, превысившего максимальную скорость в муниципалитете на 80 км/ч и более, а за его пределами — на 90 км/ч и более. Затем автомобиль будет продан с аукциона.



Однако лимиты снижаются на 20 км/ч, если пойманный водитель ранее привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, например, участвовал в нелегальных дорожных гонках, или был оштрафован за превышение скорости в течение последних четырех лет.



Возможность конфискации и продажи автомобилей с аукциона распространяется и на иностранных водителей. Если автомобиль не является собственностью нарушителя, власти могут временно задержать его на две недели, после чего обязаны передать владельцу. Однако в этом случае водителю будет пожизненно запрещено управлять автомобилем в Австрии, и он, разумеется, должен будет заплатить штраф.



70% выручки от продажи конфискованных автомобилей поступает в Государственный фонд транспортной безопасности. Оставшиеся 30% направляются в город или муниципалитет, где было совершено правонарушение. Максимальное ограничение скорости для автобуса составляет 50 км/ч в муниципалитете, 100 км/ч за его пределами и 130 км/ч на автомагистралях.