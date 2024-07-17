IT-коллапс затронул семь авиакомпаний, аптеки и страховые компании в Праге

В пятницу в аэропорту имени Вацлава Гавела произошел сбой в работе системы регистрации, используемой перевозчиками Eurowings, Flynas, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling и Wizz Air. Эти авиакомпании используют систему регистрации GoNow, сообщил аэропорт во второй половине дня.





Регистрация по-прежнему осуществляется вручную или с помощью альтернативных систем регистрации. Процесс регистрации проходит медленнее и влияет на задержки рейсов, говорится в сообщении аэропорта в сети X. Например, утренний рейс в Неаполь вылетел с опозданием примерно на пять часов.





Аэропорт Праги заверил, что его работа не прерывается. Руководство аэропорта советует пассажирам следить за ситуацией через сайт или обратиться к своему перевозчику или туристическому агенту. “Мы будем информировать вас о дальнейшем развитии событий на нашем сайте, в социальных сетях и через СМИ", — добавили в аэропорту.





Информация о перебоях в работе систем поступала со всего мира — из Австралии, Турции, Великобритании, Испании и Чехии. Проблемы возникли не только в аэропортах, но и в больницах и банках.



Сетевые аптеки Бену также были вынуждены закрыться в пятницу из-за сбоя в ИТ-системе. “Уважаемые покупатели, в настоящее время подавляющее большинство наших аптек Ben закрыты из-за проблем с IT-сервером по всему миру! Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить работу как можно скорее", — говорится на сайте компании Benu Czech Republic.





Перебои также парализовали работу сервисов страховой компании Allianz. Страховщик сообщил на своем сайте, что его колл-центр и веб-сервисы недоступны. Глобальное отключение ИТ-систем затронуло и нашу службу поддержки, говорится в сообщении компании. К раннему вечеру удалось восстановить работу сервисов.





Компания Generali Česká pojišt’ovna также сообщила об аналогичных проблемах: не работают онлайн-сервисы и системы. Ни клиентская линия, ни веб-сайт не работают, сообщил Чешскому агентству новостей пресс-секретарь страховщика Ян Марек.





Вероятно, придется переводить системы Windows в аварийный режим и вручную ремонтировать миллионы компьютеров с этой системой, говорит Властимил Печинка, технический директор компании Seznam.





Полиция также следит за ситуацией в пражском аэропорту. Национальное управление по кибер- и информационной безопасности (NUCSIS) сообщило, что оно связалось с другими учреждениями по поводу других возможных последствий отключения.

“Национальное управление по кибер- и информационной безопасности в настоящее время составляет карту последствий, вызванных некорректным обновлением инструмента CrowdStrike Falcon Agent EDR на операционной системе Windows в Чешской Республике. Мы поддерживаем контакт с организациями, которые подпадают под действие Закона о кибербезопасности. Таким образом мы хотим предложить помощь всем потенциально пострадавшим сторонам, которые могут к нам обратиться", — говорится в сообщении ведомства.





Министр внутренних дел Вит Ракушан подтвердил, что перебои в работе влияют только на работу пражского аэропорта. По его словам, по имеющейся информации, ни банковские системы, ни системы здравоохранения не пострадали.