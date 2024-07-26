Автострада D7 стоит и будет стоять еще долго. После аварии на дороге царит полная разруха

«Авария на автомагистрали D7 на 17-м километре произошла в 7:40. Водитель грузовика двигался по правой полосе, где в этот момент были припаркованы машины дорожных служб, и врезался в них», — рассказала агентству пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевайсова.Авария произошла через несколько сотен метров после въезда на D7 со стороны Кновиз и Йемники, недалеко от Слани.У одного из грузовиков полностью снесена кабина, грузовик с краном оказался частично за пределами дороги, а фургон после столкновения съехал в кювет под автострадой.По словам пожарных, на месте аварии произошла масштабная утечка дизельного топлива и масла. «В результате аварии пострадал один человек, мы занимаемся устранением последствий аварии на месте происшествия, а также уборкой, вероятно, это займет некоторое время», — добавил представитель пожарных Ян Сикора. Он не стал уточнять, как долго будет закрыта автомагистраль.«Один человек с легкими травмами был доставлен в больницу в Слани», — сказала Моника Новакова, представитель спасательной службы.Полиция и пожарные решают аналогичную проблему на трассе D1 на 47-м километре в направлении Брно. Здесь два человека получили серьезные травмы в результате аварии между грузовиком и фургоном. Автомагистраль проходима только по одной полосе.