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Автострада D7 стоит и будет стоять еще долго. После аварии на дороге царит полная разруха

Анастасия Князева
30 июля 2024
10:50
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Автомобильная магистраль D7 закрыта из-за аварии с участием двух грузовиков и фургонов. По данным полиции, водитель грузовика врезался в неподвижные машины техобслуживания при перестроении в правую полосу. В результате аварии произошла обширная утечка дизельного топлива и масла.
«Авария на автомагистрали D7 на 17-м километре произошла в 7:40. Водитель грузовика двигался по правой полосе, где в этот момент были припаркованы машины дорожных служб, и врезался в них», — рассказала агентству пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевайсова.

Авария произошла через несколько сотен метров после въезда на D7 со стороны Кновиз и Йемники, недалеко от Слани.


У одного из грузовиков полностью снесена кабина, грузовик с краном оказался частично за пределами дороги, а фургон после столкновения съехал в кювет под автострадой.

По словам пожарных, на месте аварии произошла масштабная утечка дизельного топлива и масла. «В результате аварии пострадал один человек, мы занимаемся устранением последствий аварии на месте происшествия, а также уборкой, вероятно, это займет некоторое время», — добавил представитель пожарных Ян Сикора. Он не стал уточнять, как долго будет закрыта автомагистраль.

«Один человек с легкими травмами был доставлен в больницу в Слани», — сказала Моника Новакова, представитель спасательной службы.

Полиция и пожарные решают аналогичную проблему на трассе D1 на 47-м километре в направлении Брно. Здесь два человека получили серьезные травмы в результате аварии между грузовиком и фургоном. Автомагистраль проходима только по одной полосе.
Автомобили дтп Чехия

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