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Семья там, где любовь. Prague Pride стартует 5 августа в чешской столице

Новости 420on
31 июля 2024
11:00
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14-й фестиваль Prague Pride в этом году предложит 213 мероприятий с 5 по 11 августа в нескольких местах мегаполиса. На этот раз лозунгом мероприятия, посвященной темам геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров, станет «Семья там, где любовь».
Фестиваль начнется с традиционной воскресной службы, которая пройдет в костеле Св. Мартина в Праге 1. Хотя официально мероприятие начнется не раньше вечера понедельника, в течение дня в программе уже есть несколько мероприятий. Галерея Pride во дворце Ланганс в центре города приглашает на открытие выставки современного искусства Caution Hot с 17:00, на которой будут представлены восемь чешских и словацких авторов, от начинающих творцов и художников до известных имен, удостоенных премии Йиндржиха Халупецкого.

Разнообразные подходы, средства массовой информации и сюжеты объединены центральной темой семейных корней, дома, принятия себя и формирования личностной идентичности. Родители с детьми и собаками могут отправиться в сады Кински на охоту за семейными сокровищами, а кинотеатр Pride Cinema в Edison Filmhub в Иерусалиме начнет свой еженедельный кинопоказ с показа британского фильма «Гордость».

Старт на Стрелецком острове

Торжественное открытие Prague Pride состоится в 17.:30 на Стрелецком острове. Его звезды — французский диджей и продюсер Lazy Flow, DJ Lil Autotune и DJ Tasya. После 22:00 веселье на Стрелецком острове продолжится на afterparty открытия в KKafe, где популярный актер Ян Сина выступит в роли Ла Чики в дуэте с Джаст Карен.

Программа фестиваля сосредоточена в десяти официальных локациях, но не все мероприятия там могут поместиться. Именно поэтому другие мероприятия пройдут по всей Праге. «Главным центром событий традиционно станет Pride Village на Стрелецком острове с понедельника по пятницу, после 22:00 программа продолжится в Pride Club на южной стороне острова. В этом году дискуссии пройдут в новом месте, Prague House переезжает во Французский институт», — резюмирует Элишка Черна. 

В субботу состоится традиционное шествие Prague Pride, участники которого отправятся в 12 часов дня из нижней части Вацлавской площади на Летну. После этого Prague Pride продолжится в ночных клубах по всей Праге.
Чехия парад Прага

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