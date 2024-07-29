Подозрительная находка на улице в Праге, где проходила акция полка «Азов». На месте работал пиротехник
1 августа 2024
09:00
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На улице Харватова в центре Праги, где проходила демонстрация против акции ветеранов полка «Азов», полицейские обнаружили сумку, в которой, по словам очевидцев, находилась коробка с торчащими из нее проводами. Полиция очистила всю улицу, включая протестующих, чем участники были очень недовольны.
«Речь идет об обнаружении брошенной сумки, на место был вызван полицейский пиротехник», — сообщил представитель полиции Ян Рыбанский. Позже он уточнил, что в сумке находился макет взрывного устройства-ловушки. Это были провода и электроника в коробке из-под обуви.
Полиции пришлось очистить прилегающую территорию. Участники демонстрации поначалу отказались уходить, полиции пришлось неоднократно требовать покинуть место происшествия и уговаривать.
На месте собралось около сотни демонстрантов. Их вытеснили на улицу Народную, после окончания осмотра места полицией они вернулись к зданию театра Х10 на улице Харватова, в котором проходит мероприятие полка «Азов».
«Азов» отправляется в Европу
В центре Праги представители третьей украинской отдельной бригады встретились с соотечественниками ранним вечером в среду, чтобы поговорить с украинцами, живущими за рубежом, о развитии войны и будущем Украины.
Противники называют эту акцию нацистской. Полк «Азов», ветераны которого сформировали в 2022 году третью штурмовую бригаду, Кремль преподносит как нацистскую организацию.
По данным ЧТК, на дебаты в театр пришла председатель Государственного управления ядерной безопасности Дана Драбова. В ее адрес раздавались крики о том, что она распространяет «украинские нацистские» лозунги. Неодобрительные крики и скандирования заслужил и мужчина с украинским флагом. Присутствовали и противники протеста. «Позор коммунистам», — кричал противоположный лагерь.
Третья штурмовая бригада сформирована в конце 2022 года из ветеранов полка «Азов» и входит в состав сухопутных войск украинской армии. Полк «Азов» изначально был сформирован как добровольческое подразделение в 2014 году для борьбы с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины. В то время туда в основном привлекались боевики из крайне правых кругов.
После начала широкомасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года бригада попыталась изменить свой общественный имидж, прекратив споры по поводу своего ультранационалистического происхождения. Весной 2022 года азовцы сыграли ключевую роль в обороне Мариуполя, где они в течение многих недель сражались против российского превосходства, находясь в окружении и при нехватке боеприпасов. Их сопротивление стало символом упорства Украины в войне против России. Сотни азовцев уже два года находятся в российском плену.
Встреча в среду является частью «турне по Европе», на прошлой неделе члены «Азов» посетили Польшу. Подобные мероприятия также планировалось провести в Германии, Нидерландах и Бельгии, но организаторы их отменили. Они объяснили свое решение соображениями безопасности. В пятницу, 2 августа, члены бригады должны прибыть в Вильнюс.
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