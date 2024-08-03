Обнаружено тело пропавшего полицейского. Предполагают, что он застрелился
6 августа 2024
11:00
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Он был сотрудником службы охраны, которая заботится о безопасности конституционных чиновников.
Пражская полиция нашла тело пропавшего полицейского, которого начали искать в воскресенье днем. У погибшего обнаружено огнестрельное ранение, и, по всей видимости, это было самоубийство, о чем сообщил сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь пражской полиции Рихард Хрдина. Полицейский был на службе в воскресенье, и, по словам пресс-секретаря, он попал в сложную жизненную ситуацию.
По данным iDNES.cz, полицейские обнаружили тело мужчины на улице Белогорска в Праге 6, недалеко от Ладронки, где в воскресенье полицейские заметили его машину. Представитель полиции сообщил, что у него были обнаружены огнестрельные ранения.
Пресс-секретарь полиции Ян Данек рассказал, что мужчина был на службе, но потом внезапно исчез, и связаться с ним не удавалось.
В поисках полицейского были задействованы кинологи. Пресс-секретарь сообщил, что на мужчине, предположительно, была форма. В отчете о поиске, размещенном в полицейской базе данных пропавших людей, было указано, что он вооружен.
Сначала полицейские искали своего коллегу в районе Ладронка, где был припаркован его служебный автомобиль. Однако результатов не было, и около 16:30 они решили свернуть поиски.
По данным iDNES.cz, полицейские обнаружили тело мужчины на улице Белогорска в Праге 6, недалеко от Ладронки, где в воскресенье полицейские заметили его машину. Представитель полиции сообщил, что у него были обнаружены огнестрельные ранения.
Vyhlašujeme pátrání po policistovi, který byl dnes ve službě a přestal se ozývat. V P6 na Ladronce probíhá pátrací akce, jelikož tam bylo nalezeno jeho vozidlo. Hledaný měří asi 185 cm, je silnější postavy a na sobě by měl mít černou policejní uniformu. Informace volejte na L-158 pic.twitter.com/0o2rwDWV3C— Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2024
Пресс-секретарь полиции Ян Данек рассказал, что мужчина был на службе, но потом внезапно исчез, и связаться с ним не удавалось.
В поисках полицейского были задействованы кинологи. Пресс-секретарь сообщил, что на мужчине, предположительно, была форма. В отчете о поиске, размещенном в полицейской базе данных пропавших людей, было указано, что он вооружен.
Сначала полицейские искали своего коллегу в районе Ладронка, где был припаркован его служебный автомобиль. Однако результатов не было, и около 16:30 они решили свернуть поиски.
Во время обыска в другой части парка полицейские также нашли тело мертвой женщины. Поскольку из-за разложения тела исключить постороннюю вину в ее случае было невозможно, детективы назначили судебно-медицинское вскрытие. Об этом они заявили в сети X.
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