Обнаружено тело пропавшего полицейского. Предполагают, что он застрелился

Vyhlašujeme pátrání po policistovi, který byl dnes ve službě a přestal se ozývat. V P6 na Ladronce probíhá pátrací akce, jelikož tam bylo nalezeno jeho vozidlo. Hledaný měří asi 185 cm, je silnější postavy a na sobě by měl mít černou policejní uniformu. Informace volejte na L-158 pic.twitter.com/0o2rwDWV3C — Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2024

Пражская полиция нашла тело пропавшего полицейского, которого начали искать в воскресенье днем. У погибшего обнаружено огнестрельное ранение, и, по всей видимости, это было самоубийство, о чем сообщил сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь пражской полиции Рихард Хрдина. Полицейский был на службе в воскресенье, и, по словам пресс-секретаря, он попал в сложную жизненную ситуацию.По данным iDNES.cz, полицейские обнаружили тело мужчины на улице Белогорска в Праге 6, недалеко от Ладронки, где в воскресенье полицейские заметили его машину. Представитель полиции сообщил, что у него были обнаружены огнестрельные ранения.Пресс-секретарь полиции Ян Данек рассказал, что мужчина был на службе, но потом внезапно исчез, и связаться с ним не удавалось.В поисках полицейского были задействованы кинологи. Пресс-секретарь сообщил, что на мужчине, предположительно, была форма. В отчете о поиске, размещенном в полицейской базе данных пропавших людей, было указано, что он вооружен.Сначала полицейские искали своего коллегу в районе Ладронка, где был припаркован его служебный автомобиль. Однако результатов не было, и около 16:30 они решили свернуть поиски.