На Витезной площади в Праге открылся Victoria Palace с квартирами премиум-класса
7 августа 2024
12:30
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На Витезной площади в Праге открылся Victoria Palace. Здание имеет 92 роскошные квартиры и коммерческие помещения в нижней части. Строительство дома с характерным фасадом обошлось примерно в 850 миллионов крон.
Архитектурный проект здания разработала студия Якуба Циглера. Проем в северном углу площади планировалось построить более 15 лет. Строительный проект на этой земле в 2016 году купила группа Kaprain, которая в том же году пригласила и партнера Pentu Real Estate.
Проект сочетает в себе современную архитектуру с оригинальными планами времен Первой республики архитектора Антонина Энгеля, который хотел придать Витезной площади роскошный неоклассический вид. По замыслу авторов, Victoria Palace своей высотой и формой крыши принимает во внимание круглую форму площади и окружающих зданий. Основными элементами здания являются фасадные планки из алюминия и стеклоцемента, стоимость которых составляет 150 миллионов крон.
Помимо ограждающей конструкции, по мнению инвесторов, в здании есть еще один визуально привлекательный элемент — вестибюль с освещением от компании Preciosa и облицовкой из итальянского травертина. Этот материал был популярен у древних римлян, которые использовали его для строительства, например, Колизея, базилики Святого Петра или фонтана Треви.
Согласно более раннему заявлению Penta, цена за квадратный метр достигнет 225 000 крон. Все 1900 квадратных метров коммерческих площадей Victoria Palace также сданы в аренду.
Автором победившего проекта достройки площади является голландско-чешская студия Benthem Crouwel International и Opočenský Valouch Architects (OVA). Penta Real Estate также планирует дальнейшее строительство в этом районе.
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