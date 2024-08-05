Выпил бутылку рома перед поездкой. В Остраве за рулем находился пьяный иностранец

«В первый день августа оперативный сотрудник службы 158 получил сообщение от женщины, которая обратила внимание на черный автомобиль Nissan, стоявший перед ней около полудня в Остраве-Марианских горах. Она сразу же заподозрила неладное. Водитель ехал зигзагами, заезжал на обочину и даже вывел машину на трамвайную полосу, по которой проехал несколько десятков метров», — рассказала она.



Свидетельница следила за ним, пока не появилась полицейская машина. Водитель немедленно среагировал на маячок и остановился. «Уже при первом контакте с ним полицейские почувствовали сильный запах алкоголя», — рассказала пресс-секретарь. Мужчине предъявлено обвинение в создании опасности под воздействием наркотического вещества.