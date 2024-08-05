Больше года получал пособия на жилье для беженцев из Украины, теперь ему грозит тюрьма

По словам полицейских, это первый случай подобного мошенничества в Градце-Кралове.





«Мужчина незаконно получал деньги с апреля 2022 года по май 2023 года, — говорит Ива Кормошова, пресс-секретарь полиции Градца-Кралове.





Пособия предназначены для людей, которые бесплатно размещают у себя лиц украинской национальности со статусом временной защиты в связи с войной в Украине.





«Однако такие лица не проживали по указанному адресу и находились в других местах», — сказала Кормошова.





Следователи уже предъявили 48-летнему мужчине из Градца-Кралове обвинение в мошенничестве. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от одного до пяти лет или штраф на десятки тысяч крон.