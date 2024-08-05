Больше года получал пособия на жилье для беженцев из Украины, теперь ему грозит тюрьма
7 августа 2024
22:00
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130 000 крон получил мужчина из Градца-Кралове в качестве пособий на помощь нуждающимся. Он заявил властям, что бесплатно размещает беженцев из Украины, и больше года получал пособия для солидарных домохозяйств. Но оказалось, что ни один беженец у него не останавливался.
По словам полицейских, это первый случай подобного мошенничества в Градце-Кралове.
«Мужчина незаконно получал деньги с апреля 2022 года по май 2023 года, — говорит Ива Кормошова, пресс-секретарь полиции Градца-Кралове.
Пособия предназначены для людей, которые бесплатно размещают у себя лиц украинской национальности со статусом временной защиты в связи с войной в Украине.
«Однако такие лица не проживали по указанному адресу и находились в других местах», — сказала Кормошова.
Следователи уже предъявили 48-летнему мужчине из Градца-Кралове обвинение в мошенничестве. Теперь ему грозит тюремное заключение на срок от одного до пяти лет или штраф на десятки тысяч крон.
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