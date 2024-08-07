Пражская полиция нашла подозрительный багаж в самолете, который должен был лететь в Лондон

«В аэропорту имени Вацлава Гавела мы в настоящее время осматриваем самолет, направляющийся в Лондон. Согласно первоначальной информации, обнаружен подозрительный багаж, после чего будет проведен пиротехнический досмотр, которому предшествовала эвакуация самолета и окрестностей», — сообщила полиция примерно в 18:30 в сети X.



Самолет, выполнявший рейс FR1375 авиакомпании Ryanair, прибыл в Прагу из Рима и должен был вылететь в столицу Великобритании. Из багажа в грузовом отсеке доносился тикающий звук. Полицейские также попросили пассажиров и посетителей аэропорта, которых затронула эта мера, проявить терпение, заявив, что серьезных ограничений движения не ожидается.



Вскоре после 19:00 полиция сообщила, что регистрация на центральном пункте контроля безопасности в Терминале 2 была приостановлена, а движение возобновилось примерно через полчаса. За обновлением информации о движении можно следить на странице аэропорта в сети X.