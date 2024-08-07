Здание в Праге, с которого упал кусок лепнины и убил человека, принадлежит Pojišt’ovna VZP. Недавно в нем был проведен ремонт
9 августа 2024
09:00
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Здание, с которого в четверг упал кусок лепнины и убил человека на трамвайной остановке «Лазарская», принадлежит компании Pojišt’ovna VZP (Страховое общество VZP), согласно земельному кадастру. Это дочерняя компания Главного медицинского страхового общества (VZP). По всей видимости, часть карниза провалилась сквозь стеклянную крышу трамвайной остановки и убила человека. В здании недавно был проведен ремонт. Инцидент расследуется по подозрению в непредумышленном убийстве, сообщила полиция в сети X. По данным СМИ, погибший мужчина — 45-летний гражданин Украины, хирург из Одессы, отец троих детей.
«Здание восстановлено и находится в стандартной эксплуатации», — сказал Карел Коштал, пресс-секретарь PVZP. По мнению страховой компании, здание должно было содержаться в надлежащем состоянии. «В связи с чрезвычайной ситуацией филиал PVZP на Лазарской улице закрыт до дальнейшего уведомления».
Яна Сикстова из пресс-службы VZP говорит: «Мы, конечно, проинформированы о ситуации, но более подробные комментарии может дать владелец здания. В данном случае это PVZP, который является отдельным юридическим лицом».
На своем сайте Pojišt’ovna VZP сообщает: «Pojišt’ovna VZP является дочерней компанией ВЗП и ведет самостоятельную деятельность с 2004 года. PVZP предлагает широкий спектр страхования и известна своим страхованием путешествий».
По внешнему виду фасада видно, что здание недавно подверглось реконструкции. В сообщении от марта 2022 года на сайте VZP прямо говорится: «В прошлом году страховая компания VZP переехала в историческое здание в центре Праги. В рамках обновления здания и его интерьера был также отремонтирован почти 100-метровый зал, который теперь функционирует как многофункциональное пространство для проведения мероприятий не только для Pojišt’ovna VZP, но и для других организаций».
Мужчина в возрасте 45 лет был убит отлетевшим куском карниза, который проломил стеклянную крышу трамвайной остановки. Мужчина получил серьезные травмы головы, и скончался на месте происшествия, несмотря на реанимационные мероприятия, длившиеся несколько десятков минут.
Дело расследуют детективы, которые выясняют, как произошло падение карниза на улицу.
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