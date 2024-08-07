Здание в Праге, с которого упал кусок лепнины и убил человека, принадлежит Pojišt’ovna VZP. Недавно в нем был проведен ремонт

«Здание восстановлено и находится в стандартной эксплуатации», — сказал Карел Коштал, пресс-секретарь PVZP. По мнению страховой компании, здание должно было содержаться в надлежащем состоянии. «В связи с чрезвычайной ситуацией филиал PVZP на Лазарской улице закрыт до дальнейшего уведомления».





Яна Сикстова из пресс-службы VZP говорит: «Мы, конечно, проинформированы о ситуации, но более подробные комментарии может дать владелец здания. В данном случае это PVZP, который является отдельным юридическим лицом». Яна Сикстова из пресс-службы VZP говорит: «Мы, конечно, проинформированы о ситуации, но более подробные комментарии может дать владелец здания. В данном случае это PVZP, который является отдельным юридическим лицом».





На своем сайте Pojišt’ovna VZP сообщает: «Pojišt’ovna VZP является дочерней компанией ВЗП и ведет самостоятельную деятельность с 2004 года. PVZP предлагает широкий спектр страхования и известна своим страхованием путешествий».







По внешнему виду фасада видно, что здание недавно подверглось реконструкции. В сообщении от марта 2022 года на сайте VZP прямо говорится: «В прошлом году страховая компания VZP переехала в историческое здание в центре Праги. В рамках обновления здания и его интерьера был также отремонтирован почти 100-метровый зал, который теперь функционирует как многофункциональное пространство для проведения мероприятий не только для Pojišt’ovna VZP, но и для других организаций».

Мужчина в возрасте 45 лет был убит отлетевшим куском карниза, который проломил стеклянную крышу трамвайной остановки. Мужчина получил серьезные травмы головы, и скончался на месте происшествия, несмотря на реанимационные мероприятия, длившиеся несколько десятков минут.

Дело расследуют детективы, которые выясняют, как произошло падение карниза на улицу.