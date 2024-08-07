Оператор 17 партнерских почтовых отделений присвоил миллионы крон, филиалы закрыты
9 августа 2024
13:30
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По данным Česká pošta, один из операторов партнерских почтовых отделений, присвоил миллионы крон. Средства предназначались для оплаты почтовых переводов и пенсий. У компании было 17 партнерских почтовых отделений по всей Чешской Республике, например в Брно, Койчице, Адршпахе в Находе или Дьяковице в Зноймо.
По словам пресс-секретаря Матьяша Витика, почта немедленно расторгла договоры на работу со всеми 17 партнерскими отделениями после обнаружения этих манипуляций и возбудила уголовное дело. Список временно закрытых филиалов размещен на сайте Чешской почты.
По информации ЧТК, это речь о компании Ister servis. Дело расследует полиция Зноймо.
«О ситуации проинформированы мэры пострадавших муниципалитетов. Пенсии, которые должны были выплачиваться в 17 почтовых отделениях Partner, будут выдаваться адресатам либо в почтовом отделении, оказывающем почтовые услуги, вместо существующего отделения Partner, либо работниками контактной сети, доставляющими письма адресатам», — сказал представитель полиции.
Почтовые услуги будут предоставляться отделениями в указанных населенных пунктах. В среднесрочной перспективе Чешская почта откроет партнерские почтовые отделения с новыми операторами.
Чешская почта имеет в общей сложности 2 900 отделений, из которых около 900 обслуживаются партнерами. Это местные компании или муниципальные власти.
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