Оператор 17 партнерских почтовых отделений присвоил миллионы крон, филиалы закрыты

По словам пресс-секретаря Матьяша Витика, почта немедленно расторгла договоры на работу со всеми 17 партнерскими отделениями после обнаружения этих манипуляций и возбудила уголовное дело. Список временно закрытых филиалов размещен на сайте Чешской почты.





По информации ЧТК, это речь о компании Ister servis. Дело расследует полиция Зноймо.





«О ситуации проинформированы мэры пострадавших муниципалитетов. Пенсии, которые должны были выплачиваться в 17 почтовых отделениях Partner, будут выдаваться адресатам либо в почтовом отделении, оказывающем почтовые услуги, вместо существующего отделения Partner, либо работниками контактной сети, доставляющими письма адресатам», — сказал представитель полиции.





Почтовые услуги будут предоставляться отделениями в указанных населенных пунктах. В среднесрочной перспективе Чешская почта откроет партнерские почтовые отделения с новыми операторами.





Чешская почта имеет в общей сложности 2 900 отделений, из которых около 900 обслуживаются партнерами. Это местные компании или муниципальные власти.