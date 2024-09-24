Nissan GT-R может вернуться в Европу

Японский автопроизводитель недавно подтвердил, что в начале следующего года запустит в Европе модель Ariya Nismo, которая станет новым флагманским электрическим внедорожником. Модель также станет первой, которая отметится в регионе после того, как GT-R Nismo был снят с продажи из-за ужесточения норм выбросов.



Иван Эспиноса, глава глобальной продуктовой стратегии Nissan, подтвердил журналу Autocar, что электрификация позволит бренду Nismo вернуться в Европу. «Будущая форма наших высокопроизводительных автомобилей, скорее всего, будет электрифицирована не только из-за стратегии нашего бренда, но и из-за географических правил, которые подталкивают нас в этом направлении», — сказал он.



«Некоторые из наших ключевых моделей будут иметь версию Nismo, потому что это способ донести до большего количества покупателей восхищение от автомобилей Nismo», — добавил руководитель.



Nissan намекнул на электрифицированное будущее марки GT-R, представив в прошлом году необычный концепт Hyper Force. Может ли серийная версия этого автомобиля появиться в Великобритании? «Тот факт, что он электрический, будет способствовать этому: производство электрифицированных спортивных автомобилей облегчит их выход на многие рынки, которые сегодня ограничены», — ответил Эспиноса. «В Великобритании есть много любителей», — добавил он.