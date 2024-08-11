Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают сегодня немецкие газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit совместно с телевидением ARD. Генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать обвинения, равно как и министерства внутренних дел и юстиции. Однако сегодня польская прокуратура подтвердила, что получила такой ордер на арест, сообщает Reuters.





Немецкие следователи полагают, что человек, который, как известно, последний раз жил в Польше, был одним из водолазов, которые заложили взрывные устройства на дне Балтийского моря на газопроводах, ведущих из России в Германию, в сентябре 2022 года — через семь месяцев после того, как российские войска вторглись в Украину. По данным источников, Германия в июне обратилась к польским властям с просьбой задержать подозреваемого.





Польская прокуратура заявила сегодня, что украинца не задерживали в Польше и что он уехал из Польши обратно в Украину в июле. Германия хотя и выдала ордер на арест дайвера, но не внесла его в базу разыскиваемых, поэтому польские пограничники его не задержали, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Анна Адамякова.





Шведская газета Expressen, которая участвовала в расследовании совместно с немецкими СМИ, написала, что подозреваемым в диверсии и организации взрыва является 44-летний Владимир Журавлов. По данным газеты, немецким следователям удалось его выследить, поскольку автомобиль, которым он управлял, был зафиксирован фоторадаром недалеко от порта, из которого отплыла яхта «Андромеда» с группой предполагаемых диверсантов. По предварительной информации, яхта отплыла из Ростока.





Еще один мужчина и женщина — тоже украинские инструкторы по дайвингу — были идентифицированы в рамках расследования немецкого саботажа. Однако, по данным SZ, Die Zeit и ARD, ордер на их арест еще не выдан.





Если информация подтвердится, это станет первым прорывом в длительном расследовании, отмечает британская газета Financial Times.





По данным Reuters, остается загадкой, кто стоял за взрывами, разрушившими три из четырех участков газопровода «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Они стали спорным символом зависимости Германии от российского газа после российского вторжения в Украину. Февраль 2022. Россия и Запад обвиняют друг друга в саботаже. Все отрицают свою причастность, никто пока не взял на себя ответственность.





Расследование, проведенное шведскими властями, обнаружило следы взрывчатки на нескольких предметах, найденных на месте взрыва. Это подтвердило, что взрывы были преднамеренными. Дания и Швеция завершили расследование в феврале этого года, не назвав ни одного подозреваемого.





В январе 2023 года Германия совершила рейд на корабль, который мог использоваться для перевозки взрывчатки. Затем немцы сообщили ООН, что, по их мнению, обученные водолазы могли прикрепить устройство к трубопроводу на глубине от 70 до 80 метров, сообщает Reuters.





Немцы выяснили, что к диверсии, вызвавшей взрыв газопровода, скорее всего, причастны украинцы из школы подводного плавания Scuba Family, которые живут в поселке Прушкув под Варшавой. Среди подозреваемых — владелец школы, его жена и один из работников, на арест которого прокуратура Германии выдала ордер, пишет польская газета Gazeta Wyborcza. По данным издания, документы, опубликованные владельцем школы в Интернете, показывают, что этому человеку разрешено погружаться на глубину 90 метров, в то время как трубопровод на дне Балтики находился на глубине около 80 метров.





По данным немецкой прессы, которая ссылается на голландскую разведку, диверсию осуществило спецподразделение ВМС Украины, и об операции знал тогдашний командующий вооруженными силами Валерий Залужный — в отличие от президента Владимира Зеленского. В политическом отношении дело не устраивает ни Киев, ни Берлин, а Варшава, по данным СМИ, с самого начала не проявляла заинтересованности в помощи в расследовании.